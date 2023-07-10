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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار والدواجن.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الدواجن وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

داخل على 1800 جنيه فقط.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 10-7-2023 ، تراجعا جديدا مقارنة بأسعار الأمس، استمرارا لموجة الهبوط المستمرة على مدار عدة أيام بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك.

 

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

يبحث الكثير اليوم الاثنين عن سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك الرسمية العاملة في مصر سواء كانت حكومةي أو خاصة، وذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر إلى مستويات قياسية جديدة اقتربت من 35 مليار دولار.

 

ارتفاع الأمواج يصل لـ3.5 متر.. الأرصاد: استمرار الاضطراب في حركة الملاحة البحرية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الاثنين 10 يوليو 2023، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة.

 

الحديد بـ34 ألف جنيه فقط.. مفاجأة قوية في أسعار مواد البناء الآن

يبحث الكثير عن أسعار الحديد والأسمنت ضمن أسعار مواد البناء اليوم، خاصة الراغبين في البناء الجديد وصب الأسقف أو المقبلون على إجراء تعديلات في شققهم أو ملاتهم.

 

البيض نزل 20 جنيها مرة واحدة| تراجع أسعار الدواجن بقوة بعد هبوط الأعلاف

يبحث الكثير عن أسعار الدواجن والبيض اليوم، إذ هبط سعر الكرتونة اليوم بقوة بعدما سجلت مستويات 130 جنيها أو يزيد في بعض المناطق إلى نحو 110 جنيهات في المزرعة، فيما تراجع سعر الدواجن اليوم إلى نحو 65 جنيها في المزرعة بعدما كان نحو 75 جنيها قبل عدة أيام.

 

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يزداد البحث في أوقات الأزمات عن أرقام الطوارئ، خاصة في المواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع “صدى البلد” ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10-7-2023 في القاهرة والمحافظات

يبح الملايين يوميا عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الكثير يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

اسعار اسعار الدواجن حالة الطقس اسعار الذهب مواقيت الصلاة أرقام الطوارئ نشرة خدمات صدى البلد

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