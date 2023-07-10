عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10-7-2023 في القاهرة والمحافظات

الصلاة
الصلاة

يبح الملايين يوميا عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الكثير يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

موضوعات متعلقة:

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5-7-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6-7-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7-7-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26-6-2023 في القاهرة والمحافظات

وضمن نشراته الخدمية، يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 10 يوليو 2023، 22 ذي الحجة 1444 هجرية.

وفيما يلي قائمة بمواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة:

المدينةفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القـاهـرة4:17 ص6:1 ص1:0 م4:36 م7:59 م9:31 م
الأسكندرية4:17 ص6:4 ص1:5 م4:44 م8:7 م9:41 م
طنطــا4:15 ص6:1 ص1:1 م4:39 م8:2 م9:35 م
المنصورة4:12 ص5:58 ص1:0 م4:38 م8:1 م9:34 م
الزقـازيق4:14 ص5:59 ص12:59 م4:37 م8:0 م9:32 م
أسيــوط4:29 ص6:8 ص1:1 م4:30 م7:53 م9:21 م
سـوهاج4:29 ص6:7 ص12:59 م4:26 م7:50 م9:17 م
بنى سويف4:22 ص6:4 ص1:1 م4:35 م7:58 م9:28 م
المنـيـا4:27 ص6:8 ص1:2 م4:34 م7:57 م9:26 م
قـــنا4:26 ص6:4 ص12:55 م4:21 م7:45 م9:11 م
أســوان4:33 ص6:8 ص12:54 م4:14 م7:39 م9:3 م
مطـروح4:27 ص6:14 ص1:16 م4:56 م8:18 م9:52 م
الغردقـة4:18 ص5:57 ص12:50 م4:19 م7:43 م9:10 م
الخارجـة4:38 ص6:15 ص1:4 م4:29 م7:53 م9:19 م
الإسماعيلية4:11 ص5:56 ص12:56 م4:34 م7:57 م9:29 م
دمياط4:9 ص5:56 ص12:58 م4:37 م8:0 م9:34 م
السـلوم4:35 ص6:22 ص1:25 م5:4 م8:27 م10:1 م
نويـبع4:7 ص5:50 ص12:47 م4:20 م7:43 م9:14 م
حلايــب4:23 ص5:56 ص12:39 م3:54 م7:21 م8:43 م
شرم الشيخ4:14 ص5:54 ص12:48 م4:19 م7:42 م9:11 م
الفـيــوم4:22 ص6:5 ص1:2 م4:36 م7:59 م9:30 م
6أكتـوبر4:18 ص6:2 ص1:1 م4:37 م8:1 م9:32 م
كفر الشيخ4:13 ص5:59 ص1:1 م4:40 م8:3 م9:37 م
الحامول4:11 ص5:58 ص1:1 م4:40 م8:3 م9:37 م
بلطيم4:11 ص5:58 ص1:1 م4:40 م8:3 م9:37 م
طابا4:5 ص5:48 ص12:46 م4:20 م7:43 م9:14 م
راس سدر4:13 ص5:56 ص12:55 م4:29 م7:53 م9:24 م
الطـــور4:15 ص5:56 ص12:51 م4:22 م7:46 م9:15 م
دهب4:10 ص5:51 ص12:47 م4:19 م7:43 م9:13 م
ابوزنيمة4:13 ص5:56 ص12:53 م4:26 م7:50 م9:20 م
راس غارب4:16 ص5:58 ص12:53 م4:25 م7:48 م9:18 م
القصير4:20 ص5:57 ص12:48 م4:14 م7:38 م9:5 م
برنيس4:23 ص5:57 ص12:43 م4:3 م7:29 م8:53 م
سفاجة4:19 ص5:57 ص12:49 م4:17 م7:41 م9:9 م
مرسى علم4:21 ص5:57 ص12:46 م4:9 م7:34 م8:59 م
شلاتين4:25 ص5:59 ص12:43 م4:1 م7:27 م8:50 م
سيدى برانى4:30 ص6:18 ص1:21 م5:2 م8:25 م10:0 م
الضبعة4:23 ص6:10 ص1:11 م4:50 م8:13 م9:46 م
العلمين4:22 ص6:8 ص1:9 م4:47 م8:10 م9:44 م
واحة سيوة4:43 ص6:26 ص1:23 م4:57 م8:20 م9:51 م
موط (الداخلة )4:43 ص6:20 ص1:10 م4:34 م7:59 م9:25 م
الفرافرة4:41 ص6:20 ص1:13 م4:42 م8:6 م9:34 م
البويطى4:32 ص6:14 ص1:9 م4:41 م8:5 م9:34 م
باريس4:40 ص6:15 ص1:3 م4:25 م7:50 م9:15 م
المحلة الكبرى4:13 ص5:59 ص1:1 م4:39 م8:2 م9:35 م
الحمام4:21 ص6:4 ص1:2 م4:36 م7:59 م9:30 م
نجع حمادى4:28 ص6:6 ص12:56 م4:22 م7:47 م9:13 م
بورسعيـد4:8 ص5:54 ص12:56 م4:35 م7:58 م9:32 م
السـويس4:12 ص5:56 ص12:55 م4:31 م7:54 م9:26 م
العريـش4:2 ص5:49 ص12:50 م4:29 م7:52 م9:25 م
الطـــور4:15 ص5:56 ص12:51 م4:22 م7:46 م9:15 م
دمنـهـور4:16 ص6:2 ص1:3 م4:42 م8:5 م9:38 م
ادفو4:30 ص6:6 ص12:54 م4:17 م7:42 م9:7 م
اسنا4:30 ص6:7 ص12:55 م4:19 م7:44 م9:9 م
الأقصر4:28 ص6:5 ص12:55 م4:20 م7:44 م9:10 م
القاهرة الجديدة4:17 ص6:1 ص1:0 م4:36 م7:59 م9:30 م
توشكى4:43 ص6:16 ص1:0 م4:17 م7:43 م9:6 م
الدلنجات4:17 ص6:2 ص1:3 م4:41 م8:4 م9:37 م
كاترين4:12 ص5:54 ص12:50 م4:22 م7:45 م9:15 م
السادات4:19 ص6:3 ص1:3 م4:40 م8:3 م9:35 م
مدينة 15 مايو4:18 ص6:1 ص1:0 م4:35 م7:58 م9:30 م
الصالحية الجديدة4:13 ص5:58 ص12:58 م4:36 م7:59 م9:31 م
العاشر من رمضان4:14 ص5:58 ص12:58 م4:35 م7:57 م9:30 م
العاصمة الادارية الجديدة4:16 ص6:0 ص12:59 م4:35 م7:58 م9:29 م
العبور4:16 ص6:0 ص1:0 م4:36 م7:59 م9:31 م
الفشن الجديدة4:24 ص6:6 ص1:2 م4:35 م7:58 م9:28 م
المنصورة الجديدة4:13 ص6:0 ص1:2 م4:42 م8:4 م9:38 م
النوبارية الجديدة4:12 ص5:57 ص12:58 م4:35 م7:58 م9:31 م
بدر4:24 ص6:8 ص1:7 م4:44 م8:6 م9:38 م
بنى مزار الجديدة4:18 ص5:59 ص12:55 م4:27 م7:50 م9:20 م
بورسعيد الجديدة سلام4:6 ص5:52 ص12:53 م4:32 م7:55 م9:28 م
بئر العبد الجديدة4:12 ص5:58 ص12:59 م4:37 م8:0 م9:33 م
توشكى الجديدة4:43 ص6:17 ص1:1 م4:18 م7:44 م9:7 م
حدائق العاصمة4:12 ص5:56 ص12:56 م4:32 م7:55 م9:26 م
رشيد الجديدة4:0 ص5:46 ص12:49 م4:28 م7:51 م9:24 م
رفح الجديدة4:14 ص6:1 ص1:2 م4:41 م8:4 م9:37 م
سفنكس الجديدة4:15 ص6:0 ص12:59 م4:35 م7:58 م9:30 م
شرق العوينات4:37 ص6:11 ص12:54 م4:11 م7:38 م9:0 م
غرب النوبارية4:11 ص5:56 ص12:57 م4:34 م7:57 م9:30 م
منوف4:17 ص6:1 ص1:2 م4:39 م8:2 م9:34 م
ديارب نجم4:13 ص5:59 ص1:0 م4:37 م8:0 م9:33 م
ابو تشت4:29 ص6:6 ص12:57 م4:23 م7:47 م9:14 م
مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات مواقيت الصلاة بالقاهرة الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

بفرمان كولر.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن ديانج

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

مفاجأة حول خلاف كهربا مع الأهلي

موضوعات متعلقة

ماذا أفعل مع سماع صلِ على النبي أثناء الصلاة ؟

فضل الصلاة على النبي.. وهذه أفضل صيغة تنحل بها العقد والكروب

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7-7-2023 في القاهرة والمحافظات

فتاوى تشغل الأذهان| هل الصلاة في المسجد الحرام تسقط الفوائت؟.. وكيفية قضاء غير المعلوم عددها

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6-7-2023 في القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

اتهام خطير من روسيا للولايات المتحدة بشأن جرائم الحرب

القصة الكاملة| مقتل طفل لسرقة توك توك في وضح النهار بمطروح.. فيديو

سعر BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 في مصر

أخرها الصين وتايوان| إلى أين يسير الاقتصاد العالمي في ظل التغيرات الجيوسياسية؟

مزاد علني للسيارات المخزنة في جمارك مطار القاهرة غدا| الشروط والتفاصيل

دعاء قيام الليل مكتوب ومستجاب.. أدرك بـ10 كلمات أبواب الرزق والمغفرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعملها فورا... 6 فحوصات للتأكد من صحة القلب

طريقة عمل دجاج سويت اند ساور| بمذاق لا يقاوم

برشاقة لافتة| سارة سلامة تثير الجدل في الجيم

اعشاب خارقه تساعد على ضبط السكر فى الدم

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ