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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5-7-2023 في القاهرة والمحافظات

صدى البلد

يبحث كثيرون عن مواقيت الصلاة بـ القاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وموعد أذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

الصلاة في الإِسلام

والصلاة في الإِسلام هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وفي الحديث: "عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "بُني الإسلام على خمسْ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"». وقوله أيضاً: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله".

وانطلاقا من هذا الاهتمام يقدم موقع “صدى البلد” خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه يوميا.


مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر 4:14 صباحاً 
أذان الظهر 1:00 صباحاً
أذان العصر 4:35 مساءً
أذان المغرب 8:00  مساءً
أذان العشاء 9:33 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:14 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً
موعد أذان العصر 4:44 مساءً
موعد أذان المغرب 8:08 مساءً
موعد أذان العشاء 8:43 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:07 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:56 صباحاً
موعد  أذان العصر 4:33 مساءً
موعد أذان المغرب 7:57 مساءً
موعد أذن العشاء 9:31  مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط
وقت صلاة الفجر 4:26 صباحاً
موعد أذان الظهر 1:01 صباحاً
موعد أذان العصر 4:30 مساءً
موعد أذان المغرب 7:56 مساءً
موعد أذان العشاء 9:24 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر  4:11 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:47 صباحاً
موعد أذان العصر 4:18  مساءً
موعد أذان المغرب 7:43 مساءً
موعد أذان العشاء 9:12 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان
وقت صلاة الفجر 5:06 صباحاً
موعد أذان الظهر 1:29 صباحاً
موعد أذان العصر 4:49 مساءً
موعد أذان المغرب 8:16 مساءً
موعد أذان العشاء 9:41 مساءً

مواقيت الصلاة في طنطــا
وقت صلاة الفجر 4:12 صباحا
موعد أذان الظهر  1:00  مساء
موعد أذان العصر  4:38  مساء
موعد أذان المغرب 8:3 مساء
موعد أذان العشاء  9:37 مساء
 

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