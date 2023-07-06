مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6-7-2023 في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة التعرف على مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة في هذا التقرير، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه يوميا؛ انطلاقا من اهتمام كثير من القراء عن مواقيت الصلاة بـ القاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وموعد أذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.



الصلاة في الإِسلام

تعتبر الصلاة في الإِسلام الركن الثاني من أركان الإسلام، وفي الحديث: "عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "بُني الإسلام على خمسْ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"». وقوله أيضاً: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله".

مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 4:14 صباحاً

أذان الظهر 1:00 مساءً

أذان العصر 4:36 مساءً

أذان المغرب 8:00 مساءً

أذان العشاء 9:32 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:15 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً

موعد أذان العصر 4:44 مساءً

موعد أذان المغرب 8:08 مساءً

موعد أذان العشاء 8:42 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:08 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:56 صباحاً

موعد أذان العصر 4:33 مساءً

موعد أذان المغرب 7:57 مساءً

موعد أذن العشاء 9:31 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:27 صباحاً

موعد أذان الظهر 1:01 مساءً

موعد أذان العصر 4:30 مساءً

موعد أذان المغرب 7:55 مساءً

موعد أذان العشاء 9:24 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:11 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:48 صباحاً

موعد أذان العصر 4:18 مساءً

موعد أذان المغرب 7:43 مساءً

موعد أذان العشاء 9:12 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:06 صباحاً

موعد أذان الظهر 1:29 مساءً

موعد أذان العصر 4:49 مساءً

موعد أذان المغرب 8:16 مساءً

موعد أذان العشاء 9:41 مساءً

مواقيت الصلاة في طنطــا

وقت صلاة الفجر 4:12 صباحا

موعد أذان الظهر 1:01 مساء

موعد أذان العصر 4:38 مساء

موعد أذان المغرب 8:3 مساء

موعد أذان العشاء 9:36 مساء