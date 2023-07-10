شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

أكد محمد مراد الناقد الرياضي، أن عقد بيع إمام عاشور من الزمالك إلى نادي ميتلاند الدنماركي، لا تحمل أي نسبة إعادة بيع للنادي وبالتالي هي خسارة كبيرة.

وتابع مراد في تصريحات تليفزيونية: “إعادة البيع موجودة للشركة فقط، وهذا الأمر كارثي وعلى الزمالك الخروج للتوضيح”.

جلسة بين إمام عاشور والأهلي

وأضاف محمد مراد: “الأهلي اقترب بقوة من التعاقد مع إمام عاشور وهناك جلسة بين النادي واللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، والعامري فاروق نائب رئيس النادي، هو المعترض الوحيد حتى الآن على انضمامه”.

ويكثف الأهلي من مفاوضاته في الوقت الحالي مع مسؤولي ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور، حيث يفضل النادي الدنماركي رحيل اللاعب بشكل نهائي والاستفادة ماليا من بيعه.

ويحاول الأهلي التوصل لاتفاق مالي مرض، يمكنه من ضم اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، التي تكبدها فريق ميتلاند لضم إمام عاشور من الزمالك.

ورفض إمام عاشور العودة لميتلاند وخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، مفضلا العودة ل الدوري المصري مرة أخرى.