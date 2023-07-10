عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد محمد مراد الناقد الرياضي، أن عقد بيع إمام عاشور من الزمالك إلى نادي ميتلاند الدنماركي، لا تحمل أي نسبة إعادة بيع للنادي وبالتالي هي خسارة كبيرة.

وتابع مراد في تصريحات تليفزيونية: “إعادة البيع موجودة للشركة فقط، وهذا الأمر كارثي وعلى الزمالك الخروج للتوضيح”.

جلسة بين إمام عاشور والأهلي

وأضاف محمد مراد: “الأهلي اقترب بقوة من التعاقد مع إمام عاشور وهناك جلسة بين النادي واللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، والعامري فاروق نائب رئيس النادي، هو المعترض الوحيد حتى الآن على انضمامه”.

ويكثف الأهلي من مفاوضاته في الوقت الحالي مع مسؤولي ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور، حيث يفضل النادي الدنماركي رحيل اللاعب بشكل نهائي والاستفادة ماليا من بيعه.

ويحاول الأهلي التوصل لاتفاق مالي مرض، يمكنه من ضم اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، التي تكبدها فريق ميتلاند لضم إمام عاشور من الزمالك.

ورفض إمام عاشور العودة لميتلاند وخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، مفضلا العودة ل الدوري المصري مرة أخرى.

امام عاشور الزمالك الأهلى محمد مراد نادي ميتلاند الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

داخل على 1800 جنيه فقط.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

مفاجأة مدوية.. فرج عامر يكشف صفقات الأهلي مع سموحة.. تفاصيل

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي بسبب أزمة غرامة الزمالك

حدث ليلا.. تصريح عاجل من وزير النقل بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور رسميا

ترشيحاتنا

القانون يجيز إسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك في هذه الحالات..تفاصيل

الاستخبارات العراقية تعتقل أحد عناصر داعش في نينوى

الموج الأزرق يغرق.. 3 انتصارات و 8 هزائم حصيلة سموحة دوري وكأس

عمرو أديب : عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لأنه لا يصلح

أخبار الفن| تفاصيل حبس الفنانة عايدة رياض .. ميس حمدان: سرقت أغنية أختي

أوكرانيا تنفذ محاولة فاشلة لضرب مناطق بشبه جزيرة القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح بين غاضب منه ومدافع عنه.. حكاية رقصة فرعون التي ألهبت الجماهير ضده

بلون وتصميم جرئ… نانسي عجرم تثير الجدل بهذا الفستان |شاهد

أعراض مرض السكر عند الأطفال والشباب والرضع.. تفاصيل

بملابس محتشمة.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ