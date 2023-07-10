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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حقيقة صورة إمام عاشور بقميص النادي الأهلي | التفاصيل الكاملة

إمام عاشور
إمام عاشور

تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورة تجمع إمام عاشور ووليد سليمان تحت عنوان "أول صورة لإمام عاشور بالفانلة الحمراء".

ظهر إمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي ونجم الزمالك السابق في الصورة وهو يرتدي تيشيرت الأهلي رفقة وليد سليمان نجم الأهلي السابق وهم يضحكان ويرفعان أيديهما بعلامة النصر.

وليد سليمان وإمام عاشور

تأتي هذه الصورة بعد ساعات قليلة من أنباء تعاقد الأهلي مع إمام عاشور رسميا والإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.. فما حقيقة الصورة المتداولة؟

صورة إمام عاشور ووليد سليمان

بالبحث عن الصورة المتداولة، تبين أنها مفبركة وليست حقيقية، حيث تم تعديلها بواسطة برامج تعديل الصور من خلال تغيير شكل التيشيرت الذي يرتديه إمام في الصورة مع تغيير الشخص الذي برفقته ووضع وليد سليمان بدلا منه.

الصورة الحقيقية لـ إمام عاشور 

وتأتي الصورة المتداولة بعد أنباء ظهور نجم أهلاوي معتزل خلال برومو تقديم إمام عاشور أو التعاقد معه، حيث تم الإشارة إلى ظهور وليد سليمان خلال البرومو، الأمر الذي دفع البعض إلى ترويج الصورة المفبركة.

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ما علاقة وليد سليمان بـ إمام عاشور؟

في سياق متصل، سبق وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك: "دلوقتي في سيناريو بيتعمل للإعلان عن صفقة اللاعب المنتظر وهيتصور وفيه لاعب اعتزل هيكون موجود في البرومو اللي بيتم تصويره".

ومن المتوقع أن يكون هذا اللاعب المعتزل هو وليد سليمان، حيث سبق وتعدى عليه إمام عاشور قبل ذلك عقب مباراة القمة، المشهد الذي أثار غضب الأهلاوية وقتها.

والسيناريو الذي يشير إليه خالد الغندور هو اعتذار إمام عاشور لوليد سليمان والأهلاوية عما بدر منه قبل ذلك من إساءة كشرط لإتمام انتقاله إلى القلعة الحمراء.

كما أكد الإعلامي الرياضي محمد فاروق في تصريحات تلفزيونية، أن النادي الأهلي، طالب من إمام عاشور تقديم اعتذار لجماهير النادي الأهلي، حال إتمام الصفقة، حتى لا يكون هناك غضب من قبل الجماهير الحمراء، في ظل وجود مناوشات في السابق بين اللاعب والجماهير الأهلاوية.

الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

ارتبط اسم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي ونجم الزمالك السابق بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط أنباء عن حسم الصفقة والإعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أعلن الإعلامى أحمد شوبير، أن إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركى، أصبح أهلاويا بنسبة 99% وحاليا يتم وضع الرتوش الأخيرة لإعلان الصفقة.
 

بدوره قال الإعلامي محمد فاروق، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه « البريمو»:« إمام عاشور وافق على اللاعب للنادي الأهلي مُقابل 20 مليون جنيه كعقد سنوي، مع 5 ملايين جنيه حملة إعلانه، و5 ملايين جنيه من رجل أعمال محب للنادي الأهلي.  

وأضاف:« إمام عاشور، إتم مفاوضاته مع الأهلي، في جلسة مع مسئول أهلاوي، في الساحل الشمالي».

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