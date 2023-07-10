30 مليون وشرط وحيد ومفاجأة مدوية.. تفاصيل انتقال إمام عاشور للأهلي

ارتبط اسم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي ونجم الزمالك السابق بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط أنباء عن حسم الصفقة والإعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.. فماذا حدث؟

يذكر أن نادي ميتلاند الدانماركي تعاقد مع إمام عاشور قادما من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة تقدر بما يقارب 3 ملايين يورو".

ويحصل إمام عاشور بموجب العقد على 3 ملايين يورو كراتب، طيلة مدة عقده والذي سيمتد لمدة 4 مواسم نصف.

الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

ما بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، ظل اسم إمام عاشور يتردد كثيرا خلال الفترة الماضية منذ عودته إلى مصر بعد انتهاء الدوري الدنماركي والسماح له بالسفر من قبل فريق ميتلاند لتلقي العلاج في مصر.

رغم عدم رغبته الاستمرار في الدوري الدنماركي ورغبته في العودة مرة أخرى إلى الدوري المصري إلا أن إمام عاشور لم يحسم وجهته بشأن ناديه المقبل.

ظل موقف نجم الزمالك السابق غامضا طيلة الفترة السابقة حتى بدأت التسريبات والتقارير الإعلامية الأخيرة تؤكد انتقاله إلى الأهلي.

وفي هذا السياق، أعلن الإعلامى أحمد شوبير، أن إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركى، أصبح أهلاويا بنسبة 99% وحاليا يتم وضع الرتوش الأخيرة لإعلان الصفقة.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "إمام عاشور أهلاوى بنسبة 99% والإعلان خلال أيام أو ساعات بعدما توصل الأهلى لاتفاق كامل مع كل الأطراف".

بدوره قال الإعلامي محمد فاروق، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه « البريمو»:« إمام عاشور وافق على اللاعب للنادي الأهلي مُقابل 20 مليون جنيه كعقد سنوي، مع 5 ملايين جنيه حملة إعلانه، و5 ملايين جنيه من رجل أعمال محب للنادي الأهلي.

وأضاف:« إمام عاشور، إتم مفاوضاته مع الأهلي، في جلسة مع مسئول أهلاوي، في الساحل الشمالي».

شرط الأهلي لضم إمام عاشور

وفقا للإعلامي محمد فاروق، فإن النادي الأهلي، طالب من إمام عاشور تقديم اعتذار لجماهير النادي الأهلي، حال إتمام الصفقة، حتى لا يكون هناك غضب من قبل الجماهير الحمراء، في ظل وجود مناوشات في السابق بين اللاعب والجماهير الأهلاوية.

بدوره كتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك: "دلوقتي في سيناريو بيتعمل للإعلان عن صفقة اللاعب المنتظر وهيتصور وفيه لاعب اعتزل هيكون موجود في البرومو اللي بيتم تصويره".

ومن المتوقع أن يكون هذا اللاعب المعتزل هو وليد سليمان، حيث سبق وتعدى عليه إمام عاشور قبل ذلك عقب مباراة القمة، المشهد الذي أثار غضب الأهلاوية وقتها.

والسيناريو الذي يشير إليه خالد الغندور هو اعتذار إمام عاشور لوليد سليمان والأهلاوية عما بدر منه قبل ذلك من إساءة كشرط لإتمام انتقاله إلى القلعة الحمراء.

موعد إعلان صفقة إمام عاشور

بدوره أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب إمام عاشور نجم الزمالك السابق.

وكتب ربيع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "رسميا الاهلي يتعاقد مع امام عاشور و الاعلان بعد مباراة الزمالك.

ويأتي تحرك مسئولي الأهلي للتعاقد مع إمام عاشور بعد موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على ضم اللاعب، ليكون بديلا لحمدي فتحي في وسط الملعب الذي رحل إلى الوكرة القطري.