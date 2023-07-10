إمام عاشور أهلاوي.. شوبير يعلنها ويؤكد بشري لجماهير الاهلي

علق الاعلامي أحمد شوبير علي صفقة انضمام امام عاشور اللي النادي الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب شوبير :"إمام عاشور أهلاوي🦅🦅.. شوبير يعلنها ويؤكد: الموضوع اتحسم.. ويزف بشرى أخرى لجماهير الأهلي🔴🔴.. ويوضح اللاعب الأقرب للانضمام للزمالك وموقف مصطفى فتحي مع بيراميدز 👇👇".





وكان إمام عاشور قد رحل عن الزمالك في يناير الماضي وانتقل إلى صفوف ميتيلاند الدنماركي مقابل ٣ مليون دولار.

إمام عاشور إلى الأهلي

يذكر أن بعض التقارير قد أشارت إلى أن إمام عاشور لا يرغب في العودة إلى فريقه الدنماركي مجددا.

