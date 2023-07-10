سكرين شوت جميل| خبير لوائح يثير الجدل بشأن عقد إمام عاشور بالأهلي

أثار خبير اللوائح عامر العمايره، الجدل بسبب عقد اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”.

وكتب عامر العمايره: “‏الغالبية العظمى من إعلامى و صحفيين مصر بيقولوا أحنا أول ناس تحدثنا عن انتقال إمام عاشور إلى النادى الأهلى (الانتقال لسه لم يتم بالنسبة ليا ومنتظر الإعلان الرسمى من الأهلى)”.

وتابع: "بس من باب المصداقية المهنية اللى يقول اسكرين شوت جميل بالخبر واضح فيه التاريخ.

مهيب عبدالهادي مثلا 19 مارس".

ويكثف الأهلي من مفاوضاته في الوقت الحالي مع مسؤولي ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور، حيث يفضل النادي الدنماركي رحيل اللاعب بشكل نهائي والاستفادة ماليا من بيعه.

ويحاول الأهلي التوصل لاتفاق مالي مرض، يمكنه من ضم اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، التي تكبدها فريق ميتلاند لضم إمام عاشور من الزمالك.

ورفض إمام عاشور العودة لميتلاند وخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، مفضلا العودة ل الدوري المصري مرة أخرى.