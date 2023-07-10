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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات كيا بيكانتو الهاتشباك 2024 الجديدة| صور

كيا بيكانتو الهاتشباك
كيا بيكانتو الهاتشباك 2024 الجديدة

أعلنت شركة كيا الكورية المتخصصة في صناعة السيارات عن طرازها الجديد كيا بيكانتو موديل 2024، وتنتمي بيكانتو الي فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم، بالإضافة الي أنها ستقدم بالعديد من التكنولوجيات والمميزات الجديدة .

 كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2024 الجديدة

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- وسائل الأمان بـ كيا بيكانتو :

 كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2024 الجديدة

تمتلك سيارة كيا بيكانتو الهاتشباك الجديدة العديد من وسائل السلامة والأمان الجديدة منها، نظام الحفاظ على المسار، ونظام التحذير من التصادم، وفرامل للطوارئ، ومستشعرات راداريه، وأحزمة أمان، ووسائد هوائية، ومثبت سرعة، وإنذار ضد السرقة .

- محرك كيا بيكانتو الجديدة :

 كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2024 الجديدة

تستمد كيا بيكانتو موديل 2024 الشبابية قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي، ينتج قوة 64 حصان، أو محرك 4 لندر سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 84 حصان، وتستخدم بيكانتو الهاتشباك ناقل حركة أوتوماتيك .

- مواصفات بيكانتو الهاتشباك :

تأتي سيارة كيا بيكانتو الهاتشباك الي الأسواق بطول 3.59 مم، وبها صندوق أمتعة يصل الي 255 لتر، بالإضافة الي احتوائها علي، مقدمة جديدة جذابه، ومصابيح LED أمامية بالكامل، وتصميم نحيف بجانب شريط إضاءة ممتد علي مقدمة السيارة، ومصابيح LED على شكل خطافات خلفية، وعدادات رقمية، ونظام ملتيميديا، وشاشة مقاس 8 بوصة متصلة بالإنترنت.

 كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2024 الجديدة

من المقرر أن يتم طرح سيارة كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2024 بالأسواق في صيف عام 2024 المقبل .
 

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