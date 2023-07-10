عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء 2007 عمليات جراحية خلال 3 أشهر بمستشفى ديرمواس التخصصى بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

قام عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس بزيارة مستشفى ديرمواس التخصصى جنوب المنيا للاطمئنان على سير العمل وتواجد الأطباء وأطقم التمريض والعاملين والأجهزة المعاونة إلى جانب توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال. 

تموين المنيا: توريد 470 ألف طن من محصول القمح بنسبة 128%

محافظ المنيا: إجراء 53 ألف عملية جراحية بمشاركة 20 مستشفى

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لرؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية على المستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على مدى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وتفقد خلال الزيارة عنبر القلب المفتوح ووحدة العناية المركزة للأطفال والحضانة الملحقة بها، وعددا من أقسام المستشفى، معربا عن تقديره لإدارة المستشفي وكافة الفرق الطبية والمساعدة علي حسن الأداء والانضباط وحسن معاملة المرضي ومستوي النظافة والتيسير علي المواطنين وتهيئة كافة سبل الراحة لهم .

من جانبه، أكد الدكتور ماجد محروس مدير مستشفي ديرمواس التخصصى على تقديم خدمة طبية متميزة من المستشفى والعاملين به ليس فقط لأبناء المنيا وإنما لأهالي محافظات أسيوط وسوهاج وقنا، موضحا أن المستشفى قام خلال الثلاثة شهور الماضية بإجراء : ٨٥٠ عملية رمد، و ٨١٧ عملية مياه بيضاء ، و ٣٠٠ عملية مياه زرقاء، و ٢٢ عملية مخ وأعصاب وعمود فقري، و ١٠ عمليات رباط صليبي ، و ٨ عمليات قلب مفتوح ليصل الإجمالي إلى 2007 عمليات .

 

أسامة القاضي محافظ المنيا الأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور ماجد الخدمات الطبية والعلاجية عمليات قلب مفتوح والمستلزمات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

بسبب الأهلي | شقيق إمام عاشور يثير الجدل بـ فيديو عن الزمالك

خططوا لاستهدافه بشارع الهرم| الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام.. والسبب “الإرهابي”

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

إعلامي: الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

موضوعات متعلقة

تموين المنيا: توريد 470 ألف طن من محصول القمح بنسبة 128%

ترشيحاتنا

شِربوا مع بعض وخنقه| طالب إعدادي يدفع حياته ثمن خيانة صديقه بحيلة شيطانية

كارثة مقبلة.. الأعلى للإعلام يحذر من هذا الأمر بالذكاء الاصطناعي

بعد إمام عاشور.. 4 عوامل تفسد مخطط الأهلي لخطف فتوح الزمالك

ب100 مليون دولار.. الزراعة: الإفراج عن 185 ألف طن أعلاف

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

جثة وسط الزراعات.. عامل يقتل سائق فى بنى سويف ويختبئ من الأمن بأسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقعة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد المانجو

كل ماتكبر تحلى.. بلية بطلة فيلم العفاريت بعمر 36 عاما.. شاهد

هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الاسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ