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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنوفية

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة 23 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك خلال يومين منذ انطلاق أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ 21 بمختلف جهات الولاية بالمحافظة وفقاً لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام ، والتي انطلقت في  8 يوليو وتستمر حتى 28 من الشهر الجاري، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بمواصلة استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص حفاظاً على حق الشعب وفرض سيادة القانون.


وأشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة التنفيذية نجحت خلال اليوم الأول والثاني من المرحلة الثالثة بالموجة من إزالة حالتين تعدى على أراضي أملاك الدولة ( مبانى ) بمساحة (105) م ، وإزالة (13) حالات أملاك خاصة (زراعة ) بمساحة إجمالية (861)م2 ، فيما تم إزالة 3 حالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 270م2 ، و5 حالات بناء بدون ترخيص بمساحة 293 م2.

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محافظ المنوفية يناقش الموقف الحالى للمرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات


 شدد المحافظ بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية حالات تعدي جديدة على المجاري المائية و أملاك الدولة والأراضي الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وتحرير محاضر تبوير لضمان عدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء ، مؤكدا على استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل الفورى مع حالات الإبلاغ عن أية تعديات جديدة.

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