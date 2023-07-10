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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق كلي لـ محور شينزو آبى بالاتجاهين أسفل كوبرى سبيل المؤمنين

محور شينزو آبي
محور شينزو آبي

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، لتنفيذ أعمال تعليق الكمر الخرسانى أعلى كوبرى سبيل المؤمنين بمدينة نصر بالقاهرة .

على أن تكون الأعمال ليلاً فقط وعلى أربع مراحل على النحو التالى :-

▪ الغلق الكلى لمحور شينزو آبى بالإتجاهين أسفل كوبرى سبيل المؤمنين مع تنفيذ أعمال الغلق الكلى لكوبرى سبيل المؤمنين فى إتجاه مسجد السلام مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه طريق الخدمة بمحور شينزو آبى لمدة ليلة واحدة بدايةً من الساعة الـ12,05 صباح يوم الإثنين الموافق 10-7-2023 وحتى الـ6 صباحاً من نفس اليوم.

▪ الغلق الكلى لمحور شينزو آبى وطريق الخدمة فى الإتجاه إلى طريق السويس أسفل كوبرى سبيل المؤمنين مع تنفيذ أعمال الغلق الكلى لكوبرى سبيل المؤمنين فى الإتجاه إلى مسجد السلام مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة يميناً تجاه شارع الوفاء والأمل فالدوران والعودة تجاه محور شينزو آبى مرة أخرى لمدة ليلة واحدة فقط بدايةً من الساعة الـ12,05 صباح يوم الثلاثاء الموافق 11-7-2023 وحتى الساعة الـ6 صباحاً من نفس اليوم.

▪ الغلق الكلى لكوبرى سبيل المؤمنين فى الإتجاه إلى مسجد السلام مع إستقطاع 12 متر من مسطح الكوبرى تجاه محور شينزو آبى والإستبقاء على عرض 7,5 متر لحركة المرور الطولى مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه طريق الخدمة بمحور شينزو آبى زمنية ليلة واحدة بدايةً من الساعة الـ12,05 صباح يوم الأربعاء الموافق 12-7-2023 وحتى الساعة الـ6 صباحاً من نفس اليوم.

▪ الغلق الكلى لكوبرى سبيل المؤمنين فى المتجه إلى مسجد السلام مع إستقطاع 12 متر من مسطح الكوبرى تجاه محور شينزو آبى والإستبقاء على عرض 7,5 متر لحركة المرور الطولى مع الغلق الكلى لطريق الخدمة بمحور شينزو آبى للمتجه إلى طريق السويس مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه طريق الخدمة بمحور شينزو آبى لمدة ليلة واحدة بدايةً من الساعة الـ12,05 صباح يوم الخميس الموافق 13-7-2023 وحتى الساعة الـ6 صباحاً من نفس اليوم.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة باشراف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين

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