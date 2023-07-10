الزبدية بـ 17 جنيها.. انخفاض أسعار المانجو الإسمعلاوي بعد زيادة طرح الصعيدي

شهدت أسواق بيع المانجو بأسعار الجملة، تنافسا شديدا خلال هذا الأسبوع بين أنواع المانجو الإسمعلاوي والصعيدي.



من جانبه كشف جلال الطاهر رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، انخفاض أسعار السكري الأبيض "الإسمعلاوي" بسبب طرح كميات كبيرة من أصناف المانجو الصعيدي الأقل سعرا.



وأوضح جلال الطاهر أنه بحسب أسعار بيع الجملة، تراوح سعر الكيلو الزبدية الصعيدي من ١٤ إلي ١٧ جنيها، الصديقة من ١٤ إلي ١٧ جنيها، الجوليت ١٤ إلي ١٥ جنيها، العويسي من ٢٥ إلي ٣٠ جنيها، السكري الأبيض الإسمعلاوي من ٢٠ إلي ٣٠ جنيها.

أضاف جلال الطاهر، أن بداية حصاد بشاير محصول المانجو الإسمعلاوي تنطلق من بداية يوليو وحتي ٢٠ سبتمبر من كل عام.

وتوقع الحاج جلال الطاهر انخفاض كمية المحصول المطروحة بنسبة ٤٠ إلي ٥٠ ٪، في مقابل زيادة الأسعار بنسبة ٥٠ ٪.

انطلق موسم حصاد المانجو الإسمعلاوي بأنواعه المحلية المختلفة، مع بداية شهر يوليو الجاري، وسط توقعات بانخفاض نسبة المحصول بالمقارنة بالعام الماضي.



من جانبها أعلنت إدارة السياحة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، عبر صفحتها الرسمية، بداية موسم حصاد المانجو الاسمعلاوي، ونشرت بعض صور الحصاد.

وتشهد عدد من مزارع المانجو فى مدن الإسماعيلية المختلفة، البدء فى موسم حصاد فاكهة المانجو لبدء تجهيز عدد من الأصناف للتخزين والنقل لعدد من الأسواق الكبرى حول مصر، وذلك لعرض البشائر أمام الجمهور خلال الفترة المقبلة، حيث ظهرت البشائر على الأشجار خلال الأيام الماضية وبدأ الموسم والحصاد.



وتستعد محافظة الإسماعيلية لإطلاق الدورة الثانية لمهرجان المانجو الاسمعلاوي علي مدار يومي الجمعة و السبت ١٨-١٩ أغسطس ٢٠٢٣.

من جانبها كشفت مصادر مطلعة بإدارة المهرجان عن تفاصيل البرنامج الذي يضم أنشطة ترفيهية وتسويقية، تنطلق من حدائق نمرة ٦ في الإسماعيلية أمام فندق توليب، منها الموكب الترفيهي يوم الجمعة الساعة 5 مساء إلي 6 مساء بشارع محمد علي مرورا بنمرة 6.

بالإضافة إلي تنظيم فعاليات متاحة للعامة بالمنطقة المفتوحة يومي الجمعة و السبت في تمام 6 مساءا إلي 12 صباحا بمنطقة نمرة 6 أمام فندق تيوليب، مع تنظيم حفل غنائي بالسوق المفتوح لشراء المانجو.

وتتضمن الفعاليات، تنظيم بازار يوم الجمعة في نادي الجولف « ملتقى تصديري و يقتصر الدخول علي الرعاة و الدعوات الخاصة بهم».

وتختتم الفعاليات، في اليوم الثاني للمهرجان، السبت، بتنظيم حفل خاص من 6 مساءا الي 12 صباحا، برسوم دخول.

وأطلقت إدارة مهرجان المانجو الاسمعلاوي بمحافظة الإسماعيلية، البوستر الترويجي للدورة الثانية عبر الصفحة الرسمية.

وأوضحت إدارة المهرجان، خلال البوستر بعض فعاليات الدورة الثانية، حيث أشارت إلي إقامة عروض فنية وبازار وسوق لبيع الأنواع المختلفة من المانجو الاسمعلاوي المميز بمذاقه المختلف، بالإضافة إلي توضيح أماكن الفعاليات، والتي تنوعت بين شارع محمد علي ونمرة ٦ و نادي الجولف التابع لهيئة قناة السويس.



وتنطلق الدورة الثانية، هذا العام، علي مدار يومي الجمعة والسبت الموافق 18 و 19 أغسطس 2023.

وكان محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، عقد اجتماعًا تحضيريًا للإعداد لمهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثانية، نهاية مارس الماضي.



وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، منسق المهرجان، وممثلي الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية "شعبة الخضر والفاكهة والمطاعم"، رابطة منتجي المانجو، والشركة المنظمة للمهرجان.

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أهمية خروج المهرجان في دورته الثانية بشكل يليق بمحافظة الإسماعيلية ومواطنيها، خاصة بعد النجاح الذي حققه المهرجان في دورته الأولى.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة مقترح خطة الإعداد للمهرجان هذا العام، والذي من المقرر إقامته خلال شهر أغسطس القادم.

وأوضح "بشارة"، أن الهدف من إقامة مهرجان الإسماعيلية للمانجو، هو الترويج وتسويق محصول المانجو الإسماعيلي، بوصفه أهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، بجانب الترويج السياحي لمحافظة الإسماعيلية، علاوة على الترفيه وإدخال السرور على مواطني الإسماعيلية، والمحبين للمهرجانات الذين يمتازون بالرقي والتحضر والذوق الرفيع.

مختتمًا، نسعى لزيادة حجم الصادرات من محصول المانجو، و الوصول لأسواق عالمية جديدة، مما يعود بالنفع على المزارعين والتجار والمواطن الإسماعيلي بشكل عام.