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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مشروعات حياة كريمة.. بدء التشغيل التجريبى لمركز شباب العيايشا بقنا

مركز شباب العيايشا
مركز شباب العيايشا

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، التشغيل التجريبى لأعمال تطوير مركز شباب العيايشا بمركز قوص ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة".

 

رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والعقيد حازم محمد أبو العز، المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر  بقنا، والدكتور قدري الشعيني، رئيس مدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 

 

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وقال محافظ قنا، إن أعمال التطوير شملت انشاء ملعب خماسي نجيل صناعي وتطوير المبني الإداري المكون من طابقين، و يضم صالات" تنس – بلياردو- اجتماعات"وغرف أنشطة، وأن المركز يقدم جميع الخدمات الرياضية والثقافية للنشء والشباب.

 

وأضاف الداودى، بأنه تم إنشاء وتطوير37 مركز شباب في القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وأن أعمال الإنشاء والتطوير بمراكز الشباب تهدف إلى تقديم خدمة مجتمعية ملائمة للنشء والشباب من خلال تطوير بنيتها الإنشائية وإنشاء منشآت رياضية وملاعب للنجيل الصناعي وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، فضلا عن بناء واستثمار طاقات الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية من خلال تأهيلهم بدنيا وعقليا.

وأشاد محافظ قنا ، بجهود الدولة في التوسع نحو تطوير مراكز الشباب والأندية لتصبح ممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية أسلوب حياة للشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم.

 

مركز شباب العيايشا بقنا

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قنا التشغيل التجريبى مركز شباب العيايشا قوص حياة كريمة مدينة قوص الخدمات الرياضية

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