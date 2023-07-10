المفوضية الأوروبية: ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد ليس له علاقة بانضمام السويد للناتو

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إن تصديق تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي غير مرتبطين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، في مؤتمر صحفي في بروكسل، "لدى الاتحاد الأوروبي عملية انضمام واضحة للغاية، وهناك مجموعة معينة من الخطوات التي يجب على الدولة المرشحة اتخاذها، وهذه العمليات، أي عضوية السويد في الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن ربطها".

بدورها، أوضحت ممثلة المفوضية الأوروبية، آنا بيسونيرو، أن المفوضية الأوروبية تراقب تقدم الدول المرشحة، "سيتم نشر المراجعة السنوية القادمة لهذا التقدم، كما نتوقع، في أكتوبر”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سيسهل انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، لافتًا إلى أن بلاده تؤيد سياسة الباب المفتوح للحلف.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، أضاف أردوغان أن انضمام السويد لحلف الناتو يتوقف على تنفيذها ما تم التوصل إليه في الاتفاق الثلاثي بمدريد، متوقعًا أن يفتح الاتحاد الأوروبي الطريق أمام عضوية تركيا بالتكتل حتى تتمكن أنقرة من تمهيد الطريق لانضمام السويد إلى الناتو.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، لبحث انضمام السويد إلى حلف الناتو عشية قمة الحلف السنوية.