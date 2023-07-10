لقاء عشية قمة الناتو.. هل تنجح السويد في إقناع أردوغان بالانضمام للحلف؟

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، لبحث انضمام السويد إلى حلف الناتو عشية قمة الحلف السنوية.

وحسب وكالة “فرانس برس”، نظم هذا الاجتماع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، الذي يأمل بأن توافق أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى الناتو.

ويسعى ستولتنبرج إلى أن تظهر الدول الـ31 الأعضاء في الحلف جبهة موحدة ضد روسيا، موضحًا أنه "من الممكن" الحصول في ليتوانيا على "قرار إيجابي" من تركيا لانضمام ستوكهولم.

من جهته، وعد أردوغان باتخاذ "القرار الأفضل، أيا يكن"، في إشارة إلى أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

وينتقد أردوغان السلطات السويدية على تساهلها مع المسلحين الأكراد الذين لجأوا إلى أراضيها، ويدعو إلى تسليم العشرات منهم لبلاده.

وعبر أردوغان مجددا عن تحفظاته وتساءل "كيف يمكن لدولة لا تنأى بنفسها عن المنظمات الإرهابية أن تساهم في الناتو؟"، كما انتقد السويد مرارا على ترخيصها حرق القرآن الكريم تحت شعار "الديمقراطية وحرية التعبير".

ويجتمع قادة حلف شمال الأطلسي غدًا في قمة سنوية تعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس لمدة يومين 11 و12 يوليو الجاري، وسط تعزيزات أمنية للبلد الواقع على حدود روسيا وبيلاروسيا.