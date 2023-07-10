صاحب هيئة قزم وذيل حيوان.. ما هو المعبود "بس" في مصر القديمة؟

المعبود "بــس " رب المرح والسرور فى مصر القديمة، والرب الحامى للطفولة فى العصرين اليونانى والرومانى.

المعبود بس



قال مجدي شاكر كبير الأثريين إن “بس” هو معبود ذو أصل آسيوى، ويظهر على هيئة قـزم، وقد لعب دوراً هاماً فى مصر القديمة كرب للمرح والسرور، فضلاً عن أنه كان يتسم بصورة أو هيئة هزلية ومريعة فى آن واحد، هيئة تجمع ما بين البشرية والحيوانية، وتشيع الضحك والفزع فى آن واحد.



وأستطرد مجدي متابعا وقد حمل "بس" كرب حامٍ صفاتٍ شافية خاصة للسيدات الحوامل، كما كان حامياً للنائمين.



وأضاف قائلًا وقد ظهرت هيئة المعبود "بس" بشكل واضح منذ عصر الدولة الوسطى، إلا أن أقدم هيئة معروفة له ترجع غالباً لعصر الدولة القديمة، وإن كانت لا تصور المعبود نفسه، وإنما تمثل (قناع المعبود)، والذى يتخذ شكل المعبود فى وضع أمامى بلبدة الأسد ، فضلاً عن وجود إشارات لهيئات مشابهة لهيئة "بس" ذات ملامح أنثوية، مثل الثدى المترهل، والبطن المنتفخة.



وقد ظهرت هيئة المعبود "بـس" فى الدولة الوسطى على بعض نماذج من العصى السحرية التى كثيراً ما صور عليها هذا المعبود ضمن أشكال سحرية .وقد عرف "بـس" بالهيئة التى ظهرت على العصى السحرية من الدولة الوسطى، مع بعض التغيرات، وإضافة بعض السمات الشكلية الأخرى التى اشتهر بها هذا المعبود. فقد صور "بـس" على هيئة قزم ذى جسم معوج غيرمتناسق، مع كتف عريض، وصدر مترهل، وبطن منتفخة، وسيقان قصيرة مقوسة، وأذرع طويلة، وذيل يبرز من ثنية الفخذ وينسدل حتى الأرض.



وأكد شاكر موضحًا وامتازت ملامح الوجه بأنه كان عريضاً وممتلئاً، وذا لحية مربعة، ولبدة أسد تظهر من أسفلها أذناه، والأنف أفطس، ويمتد لسانه للخارج فى بعض الأحيان. وعادة ما كان يعلو رأسه تاج من الريش، وأحياناً ما كان يصور بالأجزاء التناسلية ظاهرة.



وكان "بس" يصور فى وضع أمامى، وهو وضع امتاز به والمعبودة "بات". وعادةً ما كان يصور بالنقبة القصيرة مربوطة بحزام، ويتدلى من خلفها ذيل حيوانى. وأحياناً ما كان يظهر عارياً، أو يرتدى جلد الفهد أو الأسد.