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رئيس التحرير
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ثقافة

لعرض مسيرته الإبداعية.. الروائي ناصر عراق في ضيافة قصر ثقافة الشاطبي

صدى البلد

استضاف قصر ثقافة الشاطبي بفرع ثقافة الإسكندرية، الكاتب والروائي ناصر عراق في حوار مفتوح حول أعماله الأدبية، وتجربته في الكتابة الصحفية، وأبرز المحطات في مسيرته الإبداعية.

تفاصيل الحوار المفتوح

أدار الحوار كل من الشاعر أحمد عواد والأديب علاء أحمد، وخلال اللقاء تحدث "عراق" عن نشأته الاجتماعية ودور قصور الثقافة التى كان يرتادها منذ صغره برفقة أخيه وكيف كان لها الأثر الأكبر في مسيرته الإبداعية والأدبية.

كما تحدث عن تجربته المسرحية في قصر ثقافة روض الفرج وعمله في مجلة الثقافة الجديدة وكيف تنقل بين دروب الإبداع بداية من التمثيل والإخراج المسرحي حتى وصوله إلى كتابة الرواية.

وانتقل للحديث عن مسيرته الصحفية وتأسيسه لمجلة ثقافة دبي بدولة الإمارات العربية والجوائز الأدبية التى حصل عليها.

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وأشار "عراق" إلى اعتزازه بالهوية المصرية رغم سفره إلى العديد من دول العالم، موضحا أنه حرص خلال زيارته القصيرة إلى مصر على تلبية الدعوة التي وجهت له من قبل قصر ثقافة الشاطبي، ليتوسط كوكبة من كتاب وأدباء الثغر.

جاء اللقاء ضمن برنامج الفعاليات الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وحضره كل من الأديب منير عتيبة مدير ومؤسس مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، الأديب القدير رشاد بلال، والناقد والأديب د. أحمد سماحة رئيس نادي أدب التذوق، د. منال يمنى مدير الشئون الثقافية بفرع ثقافة الإسكندرية.

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