بيان عاجل من الكرملين بشأن إرسال تركيا قادة كتيبة آزوف إلى أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا تتوقع توضيحات من تركيا بشأن تسليمها مؤخرا لـ قادة كتيبة آزوف القومية إلى كييف، موضحا أن ذلك يتعارض مع الاتفاق القائم بين البلدين.

وأوضح بيسكوف في تصريحات صحفية: "عودة قادة آزوف تنتهك اتفاقًا قائمًا بين موسكو وأنقرة، وسنناقش هذه المسألة مع تركيا، ولقد بدأنا بالفعل محادثات حول هذه القضية".

وأشار بيسكوف إلى أن وزيري خارجية روسيا وتركيا أجريا بالفعل محادثة هاتفية بشأن هذه المسألة، وهناك بالتأكيد المزيد من الاتصالات على المستويات الأخرى.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "من المهم للغاية أن تحافظ تركيا على حوار معنا وتدعمه على أعلى المستويات"، متابعا: "سنستخدم هذه القنوات للحوار لشرح موقفنا بالدرجة الأولى وسنأخذ في الحسبان بالتأكيد الوضع الحالي عند إبرام الاتفاقات المستقبلية في مختلف المجالات".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه يعود إلى البلاد مع 5 من قادة كتيبة آزوف الوطنية الذين كانوا يقيمون سابقًا في تركيا، وذلك بعد لقاءة يوم الجمعة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيرة التركي هاكان فيدان عبر الهاتف، أمس الأحد، الوضع مع عودة قادة آزوف إلى كييف.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، أعاد الطرفان التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الموثوقة للعلاقات بين موسكو وأنقرة وتعزيزها.

كما تم مناقشة الأحداث الأخيرة حول أوكرانيا، وآفاق التعاون في ضمان الأمن الغذائي العالمي في سياق عدم قدرة الدول الغربية على تنفيذ صفقة الحبوب.