إعلام حلوان: مشروعات تخرج الطلاب تتسم بالتميز

أبدع طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الآداب جامعة حلوان، خلال مشروعات تخرجهم، والتي تناولت قضايا مجتمعية مهمة، لها دور في تحقيق التنمية، وجرى تنفيذها تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام .

وصرحت الدكتورة الدكتورة سحر فاروق، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، إن أفكار المشروعات الطلابية تتسم بالتميز، وتتيح الفرصة للطلاب للاستفادة من أصحاب الخبرات العملية، وتوفير فرص تدريبية، تجعل الطالب مؤهلا لسوق العمل.

وأشارت إلى أن قسم الإعلام يقدم كل عام كوادر جديدة، تسهم في تطوير وإثراء صناعة الإعلام، بما يحملون من خبرات وأفكار تواكب التطور العلمي والتكنولوجي، حيث قدم طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون، 4 أفلام تساهم في معالجة و عرض بعض المشكلات المجتمعية .

و قد تكونت لجنة التحكيم بالمشروعات هذا العام من نخبة من الإعلاميين المتخصصين وهم : المهندس أسامة الشيخ الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، دكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الإعلامي سمير عمر مدير مكتب قناة SkyNews عربية.

وجاءت نتائج تحكيم المشروعات كالتالي :

فيلم خطر اصطناعي افضل فكره، افضل تصوير، افضل مونتاج، وفيلم شروع في عدل افضل إخراج، افضل اداء تمثيلي، افضل سيناريو، ايجيبتوس افضل موسيقى تصويري افضل اداء تمثيلي، وفيلم Shut down أفضل فكرة وافضل حوار.