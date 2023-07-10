عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 25 محضرًا في حملة للجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف

حماية المستهلك ببني
حماية المستهلك ببني سويف

واصلت لجنة حماية المستهلك  بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي  قد شكلها المحافظ "د.محمد هاني غنيم "برئاسة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها :الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

 

 حيث أشرف اليوم اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، على حملة نفذتها لجنة حماية المستهلك بدائرة مدينة بني سويف ،أسفرت عن ضبط والتحفظ على إجمالي 500كجم من اللحوم المجمدة ومصنعاتها، بعضها منتهية الصلاحية والآخر مجهول مصدرها، و150كجم لحوم طازجة للذبح خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى تحرير 25 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال بيع وتصنيع الأغذية من الأمراض المعدية، وبيع سجائر بأزيد من السعر المحدد من الشركة المصنعة.

 

هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، حيث شارك في الحملة كل من الأستاذ فواز رجب نائب رئيس مركز و مدينة بني سويف وأعضاء اللجنة من فرع جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والبيئة والطب البيطري.

السلع المعروضة السكرتير العام المساعد الرقابة التموينية السلع المعروضة للبيع السلع التموينية السك غير صالحة للاستهلا غير صالحة للاستهلاك غير صالحة للإستهلاك الآدمي ير صالحة للإستهلاك الآدمى معروضة للبيع منتهية الصلاحية مدينة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

مينفعش يتساوى بيا.. علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تحذر واشنطن بعد اقتحام طائرات أمريكية مجالها الجوي

بسبب منخفض الهند الموسمي .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس نهاية الإسبوع

رقم صادم.. الكشف عن عدد قتلى الجيش الروسي في حرب أوكرانيا

تأجيل محاكمة موظف بشركة محمول لاستيلائه على بضائع بـ 3 ملايين جنيه

حرق جثث وتطهير عرقي.. تقرير يكشف جرائم القوات الإثيوبية في إقليم تيجراي

لو متلغبطة.. أعشاب لتنظيم الدورة الشهرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستاذ الصدر بقصر العيني يكشف عن ظهور علاج جديد للفيروس المخلوي

مي عمر تكسب.. شاهد|فستان بنفس التصميم على 3 فنانات يشعل السوشيال ميديا

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

غني بفيتامين سي.. ماذا يحدث للحامل عند تناول المانجو

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ