"شباب يدير شباب" يعلن فتح باب الانضمام للموسم الخامس

أعلن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY “شباب يدير شباب” عن فتح باب الانضمام للتطوع بالمشروع للموسم الخامس، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وإشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

ويعد مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY أحد أهم المشاريع التطوعية داخل وزارة الشباب والرياضة، والذى انطلق فى عام ٢٠١٨ منذ تولى الدكتور أشرف صبحي مقاليد وزارة الشباب والرياضة.

وانطلق الموسم الخامس أول أمس، بعد انتهاء أربعة مواسم بخطوات ثابتة نحو رؤية المشروع وأهدافه الواضحة منذ اليوم الاول لانطلاقه وهى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، والترويج لأنشطة وفعاليات الوزارة، ونشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة، وتدريب وتأهيل وتثقيف الشباب.