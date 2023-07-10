تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة بالدوري

أعلن بابافاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل علي النحو التالي..

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود

خط الهجوم.. كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي _ أمير مدحت _ اسامة فيصل _أحمد ياسين _ عاصم صلاح _ إسلام جابر _ باسم مرسي _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا