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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| الوزارة تتابع وصول أوراق أسئلة الديناميكا للجان الثانوية العامة.. تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. توقعات قبول الكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى له

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

فتح باب التسجيل للفصل الدراسى الصيفي بآداب القاهرة… اليوم
كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن الجدول الزمنى و قواعد التسجيل للفصل الدراسى الصيفي لبرامج الساعات المعتمدة .

 

 

فرصة مثالية لـ التصوير.. قمر التربيع الأخير يزين السماء الآن

تشهد سماء مصر الان ظهور قمر التربيع الثاني لشهر ذي الحجة لعام 1444هـ (ليعلن لنا قرب نهاية العام الهجري الحالي 1444) حيث إننا يفصلنا عن نهاية العام الهجري الحالي واستقبال هلال العام الجديد 8 ايام، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. توقعات قبول الكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى للقبول

يبحث الطلاب عن تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 وذلك بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رسميًا، وبدء ترتيب الرغبات وفقًا للمجموع الحاصل عليه الطالب استعدادًا لتسجيلها بمجرد الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد.

 

تعرف على آخر موعد لغلق باب التقدم لمكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس

أعلن الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس جامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولي بالجامعة عن فتح باب التقدم للدفعة (33) من مكافأة النشر الدولي، للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاثاً دولية خلال الفترة من 01/01/2023 وحتى 31/06/2023، على أن يكون التقدم في الفترة من 1/7/2023 وحتى 31 /7 /2023.

 

شارك في مؤتمر قضايا التحول فى المجتمعات بتونس.. تفاصيل التقديم من خلال الأعلى للجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن عن دعوة منظمة اليونسكو إدارة العلوم بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للمشاركة فى مؤتمر إعلان اطلاق الجامعة الصيفية الأولى تحت عنوان " قضايا التحول فى المجتمعات العربية الراهنة والمقرر عقدة فى الفترة من 12-16 أغسطس 2023 بمدينة سوسة بالجمهورية التونسية " .

 

التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة الديناميكا للجان الثانوية العامة
تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول اوراق اسئلة امتحان الديناميكا 2023 إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، والمقرر ان يؤديه اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية

 

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن فن إدارة الأزمات بالجامعات
تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم الأخبار التعليمية المهمة اداب القاهرة جامعة حلوان الثانوية العامة

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