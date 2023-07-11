فرصة مثالية لـ التصوير.. قمر التربيع الأخير يزين السماء الآن

تشهد سماء مصر الآن ظهور قمر التربيع الثاني لشهر ذي الحجة لعام 1444هـ (ليعلن لنا قرب نهاية العام الهجري الحالي 1444) حيث إننا يفصلنا عن نهاية العام الهجري الحالي واستقبال هلال العام الجديد 8 ايام، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

واعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن قمر التربيع الثاني و الأخير لشهر ذي الحجة يشرق فى تمام الساعات الأولى ليوم الثلاثاء الموافق 10 يوليه، وسيصل القمر إلى لحظة التربيع الثاني والأخير لشهر ذي الحجة له في تمام الساعة الواحده و49 دقيقة صباحا، وبذلك سيكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن فترة التربيع الأخير للقمر تعد الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما، لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وخلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس إستعدادا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر محرم 1445هـ.

وأوضح الدكتور "تادرس"، أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

هلال شهر المحرم

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر المحرم سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 17/7/2023م (يوم الرؤية).

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وبذلك يكون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م هو المتمم لشهـر ذي الحجة 1444هـ.

وصرح بأن غرة شهر المحرم 1445 هـ فلكياً تكون يوم الأربعاء 19 يوليه 2023 م.