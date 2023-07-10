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تعليم

الكوكب الأحمر ونجم قلب الأسد يلمعان فى سماء مصر الليلة

النجم ريجولس Regulus
النجم ريجولس Regulus "قلب الأسد"

تشهد سماء مصر الليلة، ظاهرة فلكية مميزة حيث يقترن كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم ريجولس Regulus “قلب الأسد”، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

النجم ريجولس Regulus "قلب الأسد"

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا نكون مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم ريجولس Regulus أو النجم قلب الأسد اليوم، مع غروب شمس يوم 10 يوليو.

وأوضح الدكتور "تادرس"، أننا نرى كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مقترنا مع النجم ريجولس Regulus “قلب الأسد” حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل ومع غروب الشمس باتجاة الغرب، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة بدء غروب المشهد في الـ 10:15 مساءا تقريبا.

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واشار أستاذ الفلك أن النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد ، وهو ألمع نجوم برج الأسد على الإطلاق ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما، وتبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عنا حوالي 79 سنة ضوئية .

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق،أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كوكب المريخ “الكوكب الأحمر”

ويُعد كوكب المريخ هو رابع الكواكب من حيث البُعد عن الشمس، وتبلغ المسافة بينهما ما يقارب من 228 مليون كم، ويقع كوكب المريخ في المركز السابع بين كواكب المجموعة الشمسية من حيث الحجم ويبلغ قطره 3400 كم تقريباً أي ما يعادل نصف قطر الأرض.

يظهر المريخ بلون أحمر، والسبب في ذلك وجود كميات كبيرة من الصدأ أو أكسيد الحديد في صخوره وتربته، ويشتهر المريخ الآن في أحيان كثيرة باسم الكوكب الأحمر.

جدير بالذكر أن المريخ يحتوي على أكبر بركان في المجموعة الشمسية وهو بركان جبل أوليمبوس الذي يبلغ ارتفاعه 24 كم، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ارتفاع قمة إفرست على الأرض.

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