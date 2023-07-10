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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يطالب بعمل ممر شرفي للاعبي الأهلي في مباراة التتويج أمام الزمالك

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري، قائلا: "مليون مبروك للمرة الـ43 في تاريخ الدوري".
 

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الأهلي بطل للدوري قبل نهاية الدوري، وقبل مباراة الخميس أمام الزمالك".

 

وأشار: "مباراة يوم الخميس أمام الزمالك هنلعب بأشبال النادي الأهلي، هتكون قمة بأشبال الأهلي"، موضحا: "سيراميكا قدم هدية للأهلي بفوزره على بيراميدز وأنهى الدوري مبكرا".

 

وتابع: “عام 2023 عام السعادة، والليلة ليلة حمراء على القاهرة وليلة جميلة جدا”.

 

وطالب أحمد موسى بعمل ممرا شرفيا للاعبي الأهلي، يوم الخميس المقبل، في مباراة التتويج بالدوري أمام نادي الزمالك، إيمانا منهم بمبدأ الروح الرياضية.
 

أحمد موسى التتويج بالدوري الإعلامي أحمد موسى الروح الرياضية الأهلى

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