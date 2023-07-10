هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

يعاني نادي الزمالك خلال تلك الفترة من بعض الازمات التي من الممكن أن تؤثر على الفريق الاول لكرة القدم، وكانت أولها قرار عزل رئيس النادي ووقف القيد.

الاهلي والزمالك

وقف قيد الزمالك

تم تداول معلومات خلال الساعات القليلة الماضية تؤكد أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقي خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد لنادي الزمالك بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي من صفقة انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى النادي الأبيض.

رد نادي الزمالك على خطاب القيد

رد نادي الزمالك على تلك الاخبار ، أن خطاب إيقاف القيد لم يصل إلى النادي، موضحا أنه بمجرد سداد مستحقات النادي البرتغالي سيتم رفع إيقاف القيد عن النادي، في حال صدور قرار رسمي بحرمان النادي من القيد.

مبارة الاهلي والزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والمقرر لها يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري.

ترتيب الزمالك بالدوري

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في حين توقف رصيد فيوتشر عند 58 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.

مبارة القمة

حكم مباراة الاهلي والزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري الممتاز.

قال أحمد شوبير، خلال تصريحات ببرنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "الحكم الأقرب لإدارة مباراة القمة لن يخرج من الثلاثي محمود البنا وأمين عمر ومحمد عادل".

وأضاف: "محمود البنا، بنسبة كبيرة سيكون هو حكم مباراة الأهلي والزمالك المقبلة".

وتابع: "النادي الذي يرغب في إسناد المباراة لطاقم حكام أجانب عليه إرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة، سواء كان الأهلي أو الزمالك، حتى هذه اللحظة لم يتم إرسال خطاب لاتحاد الكرة يطلب تعيين حكام أجانب".