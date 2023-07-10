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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من إبراهيم فايق بعد تتويج الأهلي بالدوري

صدى البلد

هنأ الاعلامي ابراهيم فايق النادي الاهلي بعد تحقيق بطولة الدوري الممتاز .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ ألف مبروك للأهلي ومجلس إدارته بقيادة كابتن محمود الخطيب الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز.. مبروك للاعيبه والجهاز الفني وكولر المدرب الذي أصبح له رصيد كبير في وقت قليل في مناخ وبيئة نجاح حقيقية.. مبروك لجمهور الأهلي البطولة الثالثة والأربعين ".


توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسمياً ببطولة الدوري المصري الممتاز ، هذا الموسم 2022-2023 ، بعد خسارة بيراميدز اليوم الإثنين أمام سيراميكا كليوباترا.

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