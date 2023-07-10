بعد الموافقة علي انضمامها للناتو.. السويد تعلن دعم عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، اليوم الإثنين، أن السويد قالت إنها ستدعم عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن انضمام السويد للحلف سيجعل الناتو أقوى.

وأكد ستولتنبرج، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وافق على إحالة طلب السويد للانضمام للحلف إلى البرلمان التركي.

أوضح أمين عام حلف الناتو، أن إتمام مسعى انضمام السويد للحلف خطوة تاريخية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المفوضية الأوروبية، إن تصديق تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي غير مرتبطين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، في مؤتمر صحفي في بروكسل، "لدى الاتحاد الأوروبي عملية انضمام واضحة للغاية، وهناك مجموعة معينة من الخطوات التي يجب على الدولة المرشحة اتخاذها، وهذه العمليات، أي عضوية السويد في الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن ربطها".

بدورها، أوضحت ممثلة المفوضية الأوروبية، آنا بيسونيرو، أن المفوضية الأوروبية تراقب تقدم الدول المرشحة، "سيتم نشر المراجعة السنوية القادمة لهذا التقدم، كما نتوقع، في أكتوبر”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أن انضمام السويد لحلف الناتو يتوقف على تنفيذها ما تم التوصل إليه في الاتفاق الثلاثي بمدريد، متوقعًا أن يفتح الاتحاد الأوروبي الطريق أمام عضوية تركيا بالتكتل حتى تتمكن أنقرة من تمهيد الطريق لانضمام السويد إلى الناتو.