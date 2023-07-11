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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجان الثانوية العامة تستقبل طلاب علمي رياضة لأداء الديناميكا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 استعدادا لأداء ، امتحان الديناميكا 2023 

كما يتوافد أيضا ، طلاب الثانوية العامة 2023 ، في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM على اللجان لأداء امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، وامتحان مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات

ويتوافد طلاب الثانوية العامة 2023 على لجانهم في مدارس المكفوفين لاداء امتحان التاريخ ( ورقة ثانية) .

والتزمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بفتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في تمام الثامنة والربع امام الطلاب ، لإتمام عملية التفتيش بالعصا الالكترونية للطلاب لضبط وسائل الغش قبل بدء الامتحان

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استخدام العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، 3 مرات في الحالات التالية: 

  • أثناء دخول الطلاب.
  • داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات.
  • بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.
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