بطارية 5000 مللي أمبير وكاميرا فائقة.. أفضل موبايل Galaxy من سامسونج لمحدودي الدخل

يعد البحث عن هاتف ذكي بقدرات مميزة وسعر مناسب عملية صعبة يتعرض لها راغبو شراء الهواتف في بعض الأحيان، حيث أن ارتفاع سعر الهواتف يؤثر بشكل كبير على القرارات الشرائية الخاصة بهم، مما يجعلهم في النهاية يستسلمون لشراء هاتف بإمكانات وقدرات متواضعة.

ويعد هاتف Galaxy M12 واحدا من أكثر هواتف Galaxy المميزة من شركة سامسونج والتي تناسب الشباب ومحدودي الدخل، مع عدد من الإمكانات المميزة للغاية من بطارية كبيرة وكاميرا فائقة، وكذلك معالج يقدم أداء جيدا، بالإضافة إلى سعر مناسب.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy M12، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.5 بوصة ، مع جودة +HD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، ونوتش على شكل تصميم Infinity-V مخصص للكاميرا الأمامية، مع مستشعر للبصمة على جانب الهاتف، مع زجاج أمامي، وإطار بلاستيكي في الجوانب والخلف.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M12 كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية تأتي بمستشعر دقة 48 ميجابيكسل، مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وأخرى للعمق بدقة 2 ميجابيكسل مع ميزات panorama و HDR ، مع قدرة تسجيل الفيديو بجودة 1080 بكسل، وكاميرا أمامية تأتي بدقة 8 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy M12 بمعالج من تصنيع شركة سامسونج من نوع Exynos 850، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 و 4 و 6 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 و 64 و 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy M12 على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 وات مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2، مع ألوان الأسود والأزرق والأبيض، وتقنية GPS، وبلوتوث Bluetooth 5.0 .

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy M12 في السوق المصري بسعر حوالي 5 آلاف جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.