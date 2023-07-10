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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو مصطفى لتامر عاشور: أضف اسمي لأغنية الرك على النية أو احذفها

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

رفض الفنان عمرو مصطفى، الرد على توتر العلاقة بينه والفنان تامر عاشور، قائلا: "أريد الامتناع عن الرد على أسماء معينة، مش عاوز أرد عليهم خالص".

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وأضاف عمرو  مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "قلت الموجود عندي واتكلمت عنه باستفاضة وقلت رسالتي، والمفروض اللي أخد من حد حاجة يصلحها ويكتب اسم الملحن الأساسي اللي عمل الأغنية".

وتابع الفنان عمرو مصطفى، أن : "تامر عاشور كتب منشورا اعترف فيه أن أغنية الرك على النية من ألحاني، له كل التقدير والاحترام، والمفروض يكتب على الأغنية إنها من ألحاني أو تتشال من يوتيوب خالص، لأنها كده كده هتتشال .. أهدافي غير مادية، وأهدافي أدبية، مش عاوزة يغنيها أنا حر، ومش بحب التفاوض".

وأكد: "الهدف من لقاءاتي في الفترة الماضية هو الحفاظ على حقوق المؤلفين والملحنين الذين يتنازلون عنها لبعض الشركات، عشان ولاد المبدعين ميحتاجوش في يوم من الأيام".
 

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