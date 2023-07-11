بلينكين: نرحب بالتزام تركيا بإحالة التصديق على انضمام السويد إلى البرلمان

اعرب وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكين عن ترحيب بلاده بالتزام تركيا بإحالة التصديق على انضمام السويد إلى البرلمان.

وقال بلينكين، إن انضمام السويد إلى حلف الناتو سيعزز الأمن الأوروبي

وفي موقف سابق، قال رئيس الوزراء السويدي: واثقون أن المجر لن تؤخر عملية انضمامنا إلى الناتو

وأضاف ان بلاده لن تقدم أي التزامات جديدة غير تلك المتفق عليها في مدريد العام الماضي

واكد الامتثال لجميع جوانب الاتفاقية المبرمة مع تركيا في مدريد، مضيفا أن السويد تلتزم بما اتفقت عليه مع تركيا طويل الأمد وليس فقط لأجل الانضمام إلى الناتو

ومن جانبه، قال الرئيس الامريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ترحب بالتزام رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بنقل بروتوكول انضمام السويد للناتو إلى البرلمان للتصديق عليه بسرعة.