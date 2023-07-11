الادعاء العام في مانهاتن: اتهام شخص إسرائيلي - أمريكي الجنسية بالتجسس للصين

قال ممثلو ادعاء اتحاديون في مانهاتن ، الاثنين ، إن غال لوفت، زعيم مؤسسة فكرية أمريكية، متهم بالعمل كوكيل غير مسجل للصين والسعي للتوسط في بيع النفط الإيراني.

ويُزعم أن غال لوفت، وهو مواطن أمريكي-إسرائيلي مزدوج، تهرب من التسجيل في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب أثناء العمل على تعزيز مصالح الصين في الولايات المتحدة وسعى للتوسط في المبيعات غير المشروعة للأسلحة المصنعة في الصين والنفط الإيراني إلى الصين

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) اليوم عن الكشف عن لائحة اتهام من ثماني تهم لاحق "غال" بالادانة بارتكاب جرائم تتعلق بالفشل المتعمد في التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب ('FARA') ، وتهريب الأسلحة ، وانتهاكات العقوبات الإيرانية، وترويج تصريحات كاذبة لوكلاء فيدراليين.

وتم القبض على لوفت غال، وهو مواطن أمريكي وإسرائيلي مزدوج، في 17 فبراير 2023، في جمهورية قبرص بناءً على التهم الواردة في لائحة الاتهام.

وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز: 'كما يُزعم، تورط غال لوفت، وهو مواطن أمريكي إسرائيلي مزدوج الجنسية ورئيس مشارك لمركز أبحاث في ماريلاند ، في مخططات إجرامية متعددة وخطيرة.

واضاف "قام بتخريب قوانين تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة للسعي لتعزيز السياسات الصينية من خلال العمل من خلال مسؤول سابق رفيع المستوى في الحكومة الأمريكية؛ ولعب دور الوسيط في صفقات الأسلحة الخطرة والنفط الإيراني.

ونقل أكاذيب متعددة حول جرائمه لإنفاذ القانون.

كما تعكس التهم التي تم الكشف عنها اليوم ، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيواصل العمل بنشاط مع شركائه في إنفاذ القانون لاكتشاف ومحاسبة أولئك الذين يحاولون خلسة ارتكاب حملات التأثير الأجنبي الخبيثة في الولايات المتحدة' وفقا للمدعي العام الامريكي