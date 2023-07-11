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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الأمريكي بالخرطوم: إنهاء الصراع في السودان لن يتم إلا بحل تفاوضي

سفير الولايات المتحدة
سفير الولايات المتحدة بالخرطوم

شدد سفير الولايات المتحدة في السودان ، جون جودفري ، على أن المدنيين السودانيين يجب أن يلعبوا الدور المركزي في تحديد تكوين وجدول أعمال حكومة انتقالية مدنية جديدة.

وغرد السفير الامريكي بالخرطوم، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: 'لا يمكن لأطراف النزاع أن تملي على السودان مستقبل ما بعد الصراع، ولا تزال الولايات المتحدة منخرطة بعمق مع الأطراف في الجهود المبذولة لإسكات البنادق واستعادة السلام والأمن والاستقرار في السودان.

وأضاف في تغريدته، إن سفر مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، مولي في، إلى أديس أبابا “يعكس التزامنا الثابت تجاه الشعب السوداني وتقييمنا أن المخرج الوحيد المستدام من هذا الصراع هو حل تفاوضي من شأنه - بالنظر إلى نطاق الصراع وتأثيره - تتطلب جهودًا منسقة من قبل الدول والمنظمات في المنطقة وخارجها للضغط على المتحاربين”.

وأضاف أنه “يعكس أيضا قناعتنا بضرورة أن يلعب المدنيون السودانيون الدور المركزي في تحديد تكوين وجدول أعمال حكومة انتقالية مدنية جديدة”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق إن في سيتوجه إلى أديس أبابا يومي 10 و 11 يوليو / تموز للتواصل مع القادة الأفارقة والمدنيين السودانيين بشأن إنهاء الصراع في السودان.

استضافت أديس أبابا ، في 10 يوليو / تموز ، الاجتماع الأول لمجموعة دول الإيقاد الرباعية لحل الوضع في جمهورية السودان.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها ، الأحد ، إلى الإنهاء الفوري للحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل 2023.

أدى القتال المستمر حتى الآن إلى مقتل آلاف الأشخاص وتشريد ما يقرب من 3 ملايين شخص ، بما في ذلك ما يقرب من 700000 لاجئ عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة.

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