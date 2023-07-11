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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد كريمة: البعض يسيطر عليهم الطمع والجشع ولا يقومون بتوزيع المواريث

أحمد كريمة
أحمد كريمة

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن النبي محمد قال إن الله لم يدع أمر المواريث لنبي ولكن تولاها بنفسه.

 

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وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :"  هناك موروثات وأعراف لا تمت لصحيح الإسلام بصلة خاصة في الوصايا والمواريث".

 

وأضاف أحمد كريمة :"  هناك بيئات تهضم حقوق المرأة أو تاكل أموال اليتامى ظلما بمبررات شيطانية ".

 

وتابع أحمد كريمة :" آيات المواريث في سورة النساء واضحة وصريحة وهي حدود الله، وتم تحديد المواريث وحفظ الحقوق في 7 آيات ".

 

وأكمل أحمد كريمة :"  البعض يسيطر عليهم الطمع والجشع ويأتي الشيطان لهم بتبريرات لعدم توزيع المواريث والحقوق ".

 

ولفت أحمد كريمة :" مانع الميراث  يتعامل بالظلم والجحود ويقطع ويهجر ذا القربى، مضيفا:" منع الميراث من أكابر الفحشاء ".

كريمة أحمد كريمة الميراث المواريث اخبار التوك شو

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