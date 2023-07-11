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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك الفيدرالي يخطط لتعزيز متطلبات احتياطي المصارف الأمريكية

نائب رئيس مجلس الاحتياطي
نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة

وضع المسؤول التنظيمي الأعلى لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خطة شاملة لزيادة متطلبات رأس المال لأكبر البنوك في البلاد في أعقاب إخفاقات البنوك الأخيرة ، وهي الخطوة التي قوبلت على الفور بانتقادات من الصناعة.

في خطاب طال انتظاره ، قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة مايكل بار إنه يعتزم متابعة مبادرات تنظيمية متعددة من شأنها توجيه البنوك الأكبر التي لديها أصول تزيد عن 100 مليار دولار للاحتفاظ بمزيد من الاحتياطيات ، قائلاً إن الإخفاقات المصرفية الأخيرة أكدت الحاجة إلى المنظمين لتعزيز المرونة في النظام.

وقال بار في كلمة ألقاها في مركز السياسات من الحزبين في واشنطن: 'الأحداث التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية عززت فقط الحاجة إلى التواضع والتشكيك ، وإلى نهج يجعل البنوك مرنة في مواجهة المخاطر المألوفة وغير المتوقعة'.

كان من المتوقع أن يفرض بار قواعد أكثر صرامة على القطاع منذ أن استخدمه الرئيس جو بايدن ليكون بمثابة مراقب البنك الاحتياطي الفيدرالي. لكن تصريحات يوم الاثنين تمثل العرض الأكثر تفصيلاً حتى الآن لجدول أعماله ، وأكدت مخاوف الصناعة من أنه سيتبع مجموعة واسعة من المتطلبات الأكثر تشددًا ويتجاهل أيضًا مناشداتهم للإغاثة في بعض المجالات.

ووصفت الصناعة المصرفية هذا الجهد بأنه مضلل ويمكن أن يعيق الإقراض.

'فشلت التغييرات التي أوجزها اليوم في مراعاة التداعيات السلبية لإجبار البنوك من جميع الأحجام على الاحتفاظ برأس مال أكبر مما هو مطلوب للحفاظ على السلامة والسلامة. متطلبات رأس المال الأعلى تأتي بتكلفة على الاقتصاد ، ولدى المنظمين أدوات تنظيمية أخرى موجودة قال روب نيكولز ، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية المصرفيين الأمريكيين: 'لإدارة المخاطر'.

وقالت أكبر جماعة ضغط مصرفية في البلاد إنها ستعارض أي مقترحات تعتبرها غير ضرورية وضارة اقتصاديا.

قال بار إنه لا يخطط لإصلاح إطار رأس مال البنك الأمريكي ، ولكنه بدلاً من ذلك يبني عليه بعدة طرق ، بما في ذلك عن طريق التنفيذ الكامل لاتفاقية رأس المال لبنك بازل المتفق عليها عالميًا وتوسيع 'اختبارات الإجهاد' السنوية لصحة البنوك. ولم يقدم جدولا زمنيا محددا لأية تغييرات ، لكن من المتوقع أن تبدأ الجهود في الأسابيع المقبلة.

كان خطاب بار بمثابة تحديث شامل لمراجعة 'شاملة' لقواعد رأس المال المصرفي أطلقها بعد وقت قصير من انضمامه إلى البنك المركزي الأمريكي في عام 2022. وكان قد أشار بالفعل في ذلك الوقت إلى أنه يفكر في المواضع التي يمكن فيها تعزيز القواعد ، ولكنه يجادل الآن أكدت الأزمة المصرفية في مارس وأبريل ، والتي شهدت فشل بنك وادي السيليكون (SVB) واثنين من المقرضين الآخرين ، على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد.

وقال: 'بدأت المراجعة الشاملة قبل ذلك بكثير ، بالطبع ، والخطوات المقترحة هنا تعالج أوجه القصور في معايير رأس المال التي لم تبدأ في مارس 2023'. 'ولكن بطريقة واضحة ، كانت إخفاقات بنك إس في بي والبنوك الأخرى هذا الربيع بمثابة تحذير من أن البنوك بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة.'

على وجه التحديد ، قال بار إن الأزمة أثبتت الدور النظامي الذي يمكن أن تلعبه البنوك الصغيرة ، مما يعني أنها يجب أن تواجه أيضًا إشرافًا أكثر صرامة. وقال إنه سيسعى إلى تطبيق قواعد رأسمالية أكثر صرامة على البنوك التي تزيد أصولها عن 100 مليار دولار ، مما يوسع مجموعة الشركات التي يجب أن تمتثل.

البنوك المؤهلة ، وفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي ، تشمل Citizens Financial Group (CFG.N) ، والثالث الخامس (FITB.O) ، وهنتنغتون (HBAN.O) والمناطق (RF.N). ولم ترد البنوك على الفور على طلبات للتعليق. تراجعت أسعار أسهم الشركات الثلاث الأولى بنسبة 0.3٪ على الأقل في منتصف نهار الإثنين ، بينما ارتفعت المناطق بنسبة 0.3٪.

محطما آمال الصناعة في أي تخفيف للقواعد ، قال بار أيضا إنه لا يخطط لإضعاف رسوم إضافية حالية على البنوك العالمية الكبيرة أو قواعد الرافعة المالية التي جادلت الصناعة بأنها أعاقت وظائف سوق الخزانة. وقال بار إن الدليل على ذلك 'غير حاسم' ، ويجب تقليل أي تأثير عندما يتم تطبيق مجموعة كاملة من القواعد.

ومع ذلك ، شدد بار على أن أي متطلبات جديدة ستخضع لكتابة القواعد الرسمية وعملية التعليق العام ، وتشمل فترات انتقالية طويلة للسماح للبنوك بجمع رأس المال اللازم.

وقال إن معظم البنوك لديها بالفعل ما يكفي من رأس المال للوفاء بالمعايير الجديدة التي تصورها ، لكن الشركات التي يتعين عليها زيادة رأس المال ستكون قادرة على القيام بذلك في أقل من عامين من الأرباح المحتجزة ، مع الحفاظ على أرباح المستثمرين.

وتعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه لانتقادات بسبب إشرافه على البنوك المتورطة في الأزمة المصرفية هذا العام. طلبت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي بقيادة الجمهوريين يوم الاثنين من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تسليم وثائق سرية تتعلق بإشراف البنك المركزي الأمريكي على بنك سيليكون فالي الفاشل.

وقال بار أيضًا يوم الاثنين إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من الوصول إلى المستوى المناسب لأسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ ولكن 'لا يزال لدينا القليل من العمل للقيام به.

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