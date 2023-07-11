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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل القمص تادرس يعقوب

البابا تواضروس يستقبل
البابا تواضروس يستقبل القمص تادرس يعقوب ملطى

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني  اليوم  الأب القمص تادرس يعقوب ملطي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج بالإسكندرية ودار الحديث خلال اللقاء عن خدمة كنائس المهجر، واحتياجها إلى حركة ترجمة واسعة للتراث القبطي إلى اللغات الأخرى لخدمة الأجيال الجديدة.

كما عرض القمص تادرس يعقوب ملطى على قداسة البابا بعض الكتب التي أصدرها مؤخرًا، ووضع أسفار الكتاب المقدس في صورة أسئلة وأجوبة شيقة لخدمة الفتيان والفتيات، وهي كتب مطبوعة طباعة ملونة وأنيقة.

كما حرص القمص تادرس على الاطمئنان على صحة قداسة البابا، وتهنئته على تعافيه وعودته لممارسة نشاطه الرعوي.

 

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