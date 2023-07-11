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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تعلن عن مستهدف أعداد السياحة في 2024

شواطئ مصر
شواطئ مصر

السياحة في مصر تصنف وفقا للإعلام العالمي، بتفردها عن نظرائها من عدة منتجات سياحية، لتشهد ارتفاعا ملحوظا للمؤشر السياحي المصري خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2023، التي حققت أكثر من 7 ملايين سائح.

من جهته، أعلن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أننا نستهدف تحقيق 18 مليون سائح خلال عام 2024، في ظل الترويج لمميزات المقصد السياحي المصري، وتنوعه.

وأوضح الوزير انتظام وتنوع تركيبة مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة بشكل متميز وغير مسبوق، معربا عن سعادته بهذا الأداء الذي يعكس نجاح خطة عمل الوزارة، وآليات عمل القطاع الخاص، ودور اللجنة، من خلال تسهيل الإجراءات، وتشجيع القطاع السياحي الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها.

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