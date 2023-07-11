زوجة جوليان أسانج تناشد بايدن: اعف عنه ليس من مصلحتك محاكمته

كشفت ستيلا موريس أسانج زوجة مؤسس موقع ويكيليكس للتسريبات الصحفي جوليان عن قرب موعد تسليمه إلى الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، اليوم وطالب المحامي سويسرا الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة واشنطن بالالتزام بالإفراج عن زوجها.

قالت السيدة موريس-أسانج لوكالة كيستون للأنباء يوم الإثنين ، بصفتها 'موطن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة' ، إن سويسرا في وضع فريد للعمل من أجل إطلاق سراح زوجها. ATS على هامش مداخلة في “Club Suisse de la Presse” في جنيف.

بالنسبة للسيدة موريس أسانج ، فإن زوجها البالغ من العمر 52 عامًا 'رهينة'. نشر فقط معلومات صادقة عن جرائم الحرب والتعذيب. حالته الصحية سيئة.

وافقت الحكومة البريطانية على تسليمه في يونيو 2022 ، لكن جوليان أسانج استأنف. وأضافت السيدة موريس-أسانج أنها تتوقع صدور القرار بشأن الاستئناف قريبًا. إنها تخشى أن تقوم بريطانيا بعد ذلك بتنفيذ التسليم بسرعة.

وتم رفض الاستئناف

وأوضحت زوجته خلال المؤتمر الصحفي أن الاستئناف رُفِض منذ نحو شهر ، لكن تم تقديم طلب جديد للمراجعة.

وقالت: 'هناك فرصة أخيرة'. إذا نجح الالتماس ، يمكن أن تحال القضية إلى جلسة استماع علنية أمام قاضيين جديدين في المحكمة العليا.

وخلاف ذلك ، يمكن أن تكون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) هي الخيار الأخير لإنقاذ أسانج من التسليم.

بالنسبة للسيدة أسانج ، فإن النقطة المضيئة الوحيدة هي الدعم الذي يتلقونه ، من حركات المواطنين البسيطة إلى رؤساء الدول. في يونيو ، قابلت البابا. 'لقد كان إجراءً كريمًا من جانب البابا لدعم عائلتنا بهذه الطريقة'.

في السجن لمدة أربع سنوات

جوليان أسانج محتجز في سجن بيلمارش شديد الحراسة ، بالقرب من لندن. وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلته في أبريل / نيسان 2019 بعد أن حبس سبع سنوات في سفارة الإكوادور بلندن. كما تطالب الحكومة الأسترالية بإسقاط التهم الموجهة إلى مواطنها.

المواجهة القانونية بشأن جوليان أسانج مستمرة منذ سنوات. تتم محاكمة الأسترالي في الولايات المتحدة لنشره أكثر من 700000 وثيقة سرية منذ عام 2010 حول الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية ، لا سيما في العراق وأفغانستان. وهو متهم بالتجسس ويواجه 175 عاما في السجن.