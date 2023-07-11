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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الفن بين الأصالة والتجديد وأثره على الأدب في نقاشات ثقافة أسيوط

صدى البلد

ضمن الفعاليات الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، شهد قصر ثقافة أسيوط ندوة  بعنوان "الفن بين الأصالة والتجديد وأثره على الأدب"، في إطار برامج نادي أدب قصر ثقافة أسيوط برئاسة الأديب رأفت عزمي. شارك بها الفنان طارق الناظر رئيس جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط، والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بأسيوط، ونخبة من أدباء وفناني ومثقفي محافظة أسيوط.

تحدث الدكتور وجدي رفعت عن أهمية الخيال للإنسان في الألوان وتعبيراتها للوصول للوحة نهائية فنية وكيفية ربط الفن التشكيلي بالأدب، مشيرا إلى أنه لا يوجد اختلاف بين الأدب حيث إنه عبارة عن فن متكلم، والفنون كفن تشكيلي عبارة عن أدب صامت، فالشكلان الأدب والفن هيكل واحد ولكن تختلف طرقهم في التعبير الفني، ةكيفية الاستفادة من الخامات من البيئة من حولنا وإعادة تدويرها للوصول للوحة فنية معبرة، وإعادة استخدام كل ما يستهلك مرة أخرى.

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بينما أكد الفنان طارق الناظر على الرابط بين الأدب والفن التشكيلي، وأن كل فن له مفرداته وذكر عدد من المبدعين والقامات الشعرية والأدبية والفنية المعروفة ببلادنا وربطهم بين الفنون المتعددة في أعمالهم.

جاءت الندوة ضمن فعاليات إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي المقدمة بفرع ثقافة أسيوط، والتي تشهد عددا كبيرا ومتنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر يوليو الحالي.

ثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الفعاليات الثقافية العامة لقصور الثقافة الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي الفن التشكيلي

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