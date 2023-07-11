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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خصم 25% على إصدارات دار الكتب والوثائق في معرض الأوبرا

صدى البلد

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في معرض الأوبرا للكتاب الذي بدأت فعالياته أمس، والذى افتتحه الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ومن المقرر أن يستمر حتى 19 يوليو الجاري. 

وتشارك دار الكتب والوثائق بعدد كبير من إصداراتها المتميزة بنسبة خصم 25%.

ومن أهم إصدارات الهيئة المتاحة في المعرض: "ديوان الشبراوي"، "البوليس المصري"، "مدارج السالكين"، "السفور" وأعداد من سلسلة "الثورة والحرية" وغيرها من الإصدارات المتميزة.

ويشارك في معرض الأوبرا للكتاب، هذا العام، بعض قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر «7 قطاعات»، إلى جانب مؤسستين صحفيتين، و18 دار نشر خاصة تابعة لاتحاد الناشرين المصريين.

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وتشارك هيئة الكتاب في المعرض بما يقرب من 1200عنوانًا من إصداراتها بكافة سلاسل الهيئة، ومن بين الإصدارات: موسوعة القتلة للدكتور محمد الباز، كتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، ورواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنجليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس.

كذلك تشارك بـ:  كتاب «تميمة جيفارا تناقضات في الواقع الثقافي» للكاتب محمد شمروح، وكتاب «نهضة الكتابة التاريخية في مصر.. من الحوليات إلى التاريخ العلمي» للدكتور أحمد زكريا الشلق، وكتاب «مصر الثائرة من عين الكاميرا» للكاتب محمد بدر الدين، وكتاب «مدرسة تحسين الخطوط العربية.. تاريخ مدرسة صاغت الفن في مصر» للدكتور محمد حسن، ورواية «قس ويكفيلد» للروائي أوليفر جولد سميث، وترجمة فاطمة محمد حجازي، ومراجعة الدكتور محمد عناني، ورواية «من ثقوب الليل ينحدرون» للكاتبة رجاء عبد الحكيم الفولي، وديوان «سأترك للصحراء قافلتي» للشاعر عصام سامي ناجي، وكتاب «الحب المثالي عند العرب» للدكتور يوسف خليف، وكتاب «في اللغة والأدب» للدكتور إبراهيم مدكور، وغيرهم من الإصدارات

دار الكتب اتحاد الناشرين المصريين اتحاد الناشرين الهيئة العامة لدار الكتب الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة سهير القلماوي

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