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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قاضٍ أمريكي يأمر بمنع المتحولين جنسيا من تغيير بياناتهم في رخص القيادة

المتحولون جنسيا في
المتحولون جنسيا في امريكا

أمر قاض، يوم الإثنين، ولاية كانساس، بالتوقف عن السماح للأشخاص المتحولين جنسيا بتغيير الجنس المدرج في رخص القيادة الخاصة بهم، بعد دعوى قضائية رفعها المدعي العام الجمهوري للولاية.

وكانت حاكمة الولاية الديمقراطية لورا كيلي، والمدعي العام الجمهوري كريس كوباتش، على خلاف حول هذه القضية التي رفع فيها الأخير دعوى قضائية ضد مسؤولين في دائرة الإيرادات في كنساس.

أصدرت قاضية محكمة مقاطعة شوني ، تيريزا واتسون ، الأمر التقييدي المؤقت يوم الاثنين. الأمر ساري المفعول لمدة 14 يومًا ، ويمكن تعديله من قبل المحكمة.

جادل كوباتش بأن القانون الذي أقره المجلس التشريعي للولاية والذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر - والذي يحدد جنس الشخص على أنه ذكر أو أنثى على أساس 'الجهاز التناسلي البيولوجي' الذي تم تحديده عند الولادة - يعني أنه لا يمكن للناس تغيير الجنس في رخصة القيادة الخاصة بهم و أنه يجب عكس أي تغييرات سابقة.

أقر المشرعون الجمهوريون في مختلف الهيئات التشريعية للولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة موجة من مشاريع القوانين المتعلقة بالشباب المتحولين جنسيًا ، والتي يقول مؤيدوها إنها تهدف إلى حماية القاصرين والمعارضين يقولون إنها تحد من حقوقهم.

حظرت بعض الولايات مدرسي الأطفال الصغار من مناقشة الجنس أو النشاط الجنسي ، بينما اقترح المشرعون المحافظون أو أصدروا قوانين تقيد أداء السحب.

في يونيو ، حذر الرئيس جو بايدن من هجمات 'قبيحة' من قبل أشخاص 'هستيريين' قال إنهم يستهدفون المثليين والأمريكيين ، وخاصة الشباب المتحولين جنسيا.

كما واجه مجتمع المتحولين جنسياً هجمات عبر الإنترنت. في استطلاع حديث نشرته مجموعة مكافحة التشهير (ADL) ، قال حوالي 76٪ من المتحولين جنسيًا في الولايات المتحدة إنهم واجهوا مضايقات عبر الإنترنت خلال حياتهم.

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