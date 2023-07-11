كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بدخول منطقتها الاقتصادية بشكل متكرر

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم يو جونغ ، الشقيقة القوية للزعيم كيم جونغ أون ، اتهمت يوم الثلاثاء طائرة تجسس عسكرية أمريكية بدخول المنطقة الاقتصادية الخالصة في البلاد ثماني مرات.

وحذر كيم من أن القوات الأمريكية ستواجه 'رحلة حرجة للغاية' إذا واصلت ما وصفته 'بالتدخل غير القانوني' ، مكررا اتهامها يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة انتهكت مجالها الجوي من خلال القيام برحلات استطلاعية. كما حذر من احتمال إسقاط مثل هذه الرحلات.

ونحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في وقت سابق جانبًا اتهامات بيونغ يانغ بانتهاك المجال الجوي وقالت إن الجيش الأمريكي التزم بالقانون الدولي.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين 'لذا فإن هذه الاتهامات هي مجرد اتهامات.'

واتهم كيم القوات الجوية الأمريكية بالتطفل على 'المنطقة المائية الاقتصادية' لكوريا الشمالية يوم الاثنين قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية في السماء فوق البحر 435 كيلومترا (270 ميلا) شرق تونغتشون في مقاطعة جانجون و 276 كيلومترا جنوب شرق أولجين. مقاطعة شمال كيونغ سانغ.

المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلد ما (EEZ) - التي تمتد 200 ميل بحري من المنطقة الإقليمية التي يبلغ طولها 12 ميلًا بحريًا حول الساحل - هي حق في استغلال الموارد البحرية داخلها ولكنها لا تمنح السيادة على سطح الماء أو المجال الجوي فوقه.

حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر كوريا الشمالية على 'الامتناع عن الإجراءات التصعيدية' وكرر دعوتها لها 'للانخراط في دبلوماسية جادة ومستمرة' عندما سئل عن تصريحات كوريا الشمالية في إفادة صحفية دورية يوم الاثنين.

ووصفت القضية بأنها 'قضية بين الجيش الشعبي الكوري والقوات الأمريكية' ، وطلبت من كوريا الجنوبية الامتناع عن التدخل في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ كانت تصعد التوترات من خلال استخدام التهديدات بشأن ما وصفته بأنه 'نشاط طيران عادي' من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. تحالف في بيان ليلة الاثنين.