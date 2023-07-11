عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش.. وحقيقة خطوبة لينا وعزيز مرقة

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن إيمان البحر درويش وعزيز مرقة:


فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض


نشرت “أمنية”، ابنة الفنان إيمان البحر درويش، صورة صادمة له، تظهر تعرضه لوعكة صحية شديدة.


بهذا الموعد.. عرض خاص لفيلم «مطرح مطروح» في مول مصر

 

قررت الشركة المنتجة لفيلم مطرح مطروح، إقامة عرض خاص له، يوم الثلاثاء 18-7 في سينما مول العرب، الساعة 9 مساء.

 

مجنناني.. عزيز مرقة يثير الجدل حول خطوبته من المذيعة لينا طهطاوي
 

أثار الفنان الأردني عزيز مرقة؛  الجدل بعدما ظهر في صورة برفقه المذيعة  لينا طهطاوي بعد ظهورها أيضا في احدي البرامج.

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية عن موقف النقابة من الفنان إيمان البحر درويش .

إيمان البحر درويش عزيز مرقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي بالدوري

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

حدث ليلا| ظهور صادم للفنان إيمان البحر درويش .. وقرار بـ إيقاف ديانج 6 أشهر

بسبب غرامة الزمالك.. خلاف جديد بين كهربا وإدارة الأهلي | تفاصيل

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

بعد الإفراج عن الأعلاف .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبط اليوم

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

موضوعات متعلقة

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

مجنناني.. عزيز مرقة يثير الجدل حول خطوبته من المذيعة لينا طهطاوي

إلغاء عرض مسرحية اشتغالة لـ أبو الليف في الإسكندرية لهذا السبب

أخبار الفن.. علي الحجار يهاجم مدحت صالح.. وإيمان العاصي ترقص علي اختياراتي

بثانية ولع الجو ولع.. بهاء سلطان يطرح أحدث أغانيه الصيفية

طرح برومو مسلسل السفاح للنجم أحمد فهمي.. فيديو

السفارة الفلسطينية تكرم يحيى الفخراني وتمنحه وسام الثقافة والعلوم

ترشيحاتنا

التعليم تنفي تسريب امتحان الديناميكا 2023 قبل توزيعه بلجان الثانوية العامة

هل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر حقيقة أم اعتقاد؟.. الإفتاء تحسم

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل.. حيلة جديدة لسرقة أموال المستخدمين على فيس بوك.. وهواتف من Oppo تتخطى 100 مليون نسخة مبيعات

جفاف ودمار.. تسجيل أعلى درجات حرارة في العالم خلال أول أسبوع من يوليو

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب سواحل تشيلي

لجان الثانوية العامة تستقبل طلاب علمي رياضة لأداء الديناميكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ