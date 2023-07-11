أخبار الفن.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش.. وحقيقة خطوبة لينا وعزيز مرقة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن إيمان البحر درويش وعزيز مرقة:
فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض
نشرت “أمنية”، ابنة الفنان إيمان البحر درويش، صورة صادمة له، تظهر تعرضه لوعكة صحية شديدة.
بهذا الموعد.. عرض خاص لفيلم «مطرح مطروح» في مول مصر
قررت الشركة المنتجة لفيلم مطرح مطروح، إقامة عرض خاص له، يوم الثلاثاء 18-7 في سينما مول العرب، الساعة 9 مساء.
مجنناني.. عزيز مرقة يثير الجدل حول خطوبته من المذيعة لينا طهطاوي
أثار الفنان الأردني عزيز مرقة؛ الجدل بعدما ظهر في صورة برفقه المذيعة لينا طهطاوي بعد ظهورها أيضا في احدي البرامج.
بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش
كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية عن موقف النقابة من الفنان إيمان البحر درويش .