أخبار الفن.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش.. وحقيقة خطوبة لينا وعزيز مرقة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن إيمان البحر درويش وعزيز مرقة:



نشرت “أمنية”، ابنة الفنان إيمان البحر درويش، صورة صادمة له، تظهر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

قررت الشركة المنتجة لفيلم مطرح مطروح، إقامة عرض خاص له، يوم الثلاثاء 18-7 في سينما مول العرب، الساعة 9 مساء.

أثار الفنان الأردني عزيز مرقة؛ الجدل بعدما ظهر في صورة برفقه المذيعة لينا طهطاوي بعد ظهورها أيضا في احدي البرامج.

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية عن موقف النقابة من الفنان إيمان البحر درويش .