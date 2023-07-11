القبة الحرارية تضرب الدول العربية والكويت والعراق الأكثر تأثرا| تفاصيل

أفادت صحيفة اخبار 24 السعودية بأن عددا من الدول العربية تواجه خلال الأيام المقبلة ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة بسبب تأثرها بكتلة هوائية حارة ناتجة عن تراكمات الاحتباس الحراري، وهو ما يعزز الكتلة الهوائية الحارة في طبقات الجو العليا أو ما يسمى بـ"القبة الحرارية".

وأشارت الصحيفة السعودية في تقرير لها إلى أن معظم مناطق السعودية تشهد خلال الأيام الحالية ارتفاعاً في درجات الحرارة، لتصل في عدة أنحاء إلى 48 درجة مئوية، مع توقعات باستمرار هذا الارتفاع الحراري.

ونوه التقرير إلى أن دوائر الأرصاد في عدد من البلدان عربية حذرت من ارتفاع درجات الحرارة الذي قد يلامس الـ50 درجة، ومن تلك الدول الكويت والعراق.

وكانت الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي قد نبهت إلى أن الصيف الحالي يسجل أعلى درجات حرارة منذ 136 عاماً، داعيةً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذا الأمر.

بدورها، أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن العالم يشهد أشد الأعوام حرارة، خاصة أن غاز ثاني أكسيد الكربون بلغ مستويات مرتفعة جديدة وهو ما يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري.