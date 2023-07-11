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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طلاب تربية موسيقية حلوان يقدمون عروض مونولوجات من الزمن الجميل بدار الأوبرا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتعاون كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان مع دار الأوبرا المصرية لتنظيم حفل فريد من نوعه يقدم عروض مونولوجات مستوحاة من الزمن الجميل  "من فات قديمه تاه " وذلك من خلال طلاب الكلية، ويقام العرض على المسرح المكشوف بدار الأوبرا الساعة الثامنة مساء، يوم السبت الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٣، وستكون فرصة رائعة للطلاب لعرض مهاراتهم فى استوديو الأداء الغنائى المسرحي  أمام الجمهور.

أوضح الدكتور السيد قنديل  رئيس جامعة حلوان ضرورة تعزيز المواهب الموسيقية والتمثيلية لطلاب كلية التربية الموسيقية وإتاحة فرصة لهم للتعبير عن مواهبهم وتقديم أداء استثنائي، واعطاء الفرصة للمواهب الشابة للتألق والتطور في مجالها.

وخلال العرض بدار الأوبرا المصرية يتم اختيار مجموعة متنوعة من المونولوجات التي تمثل الزمن الجميل في عالم الموسيقى، بما في ذلك المقاطع الموسيقية الشهيرة من هذه المونولوجات الغنائية ويضم العرض مجموعة من الطلاب الموهوبين في كلية التربية الموسيقية، حيث يقدمون أداءً مذهلاً بصوتهم وموهبتهم .

وتعلق الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميدة كلية التربية الموسيقية، على الحدث قائلة: "نحن سعداء جدًا بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية لتنظيم هذا الحدث المميز، وسيكون للطلاب فرصة رائعة للتعرف على بيئة الأداء الاحترافية وستكون فرصة مميزة للتفاعل مع الجمهور". وهى بداية لانطلاق كورال الكلية ( كورال صوت العاصمة )
مونولوج الى فات قديمه تاه تدريب ورؤية فنية دكتور محمد عبد القادر اخراج دكتور هانى عبد الناصر
 

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل Jobs Education دار الاوبرا المصرية كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان

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