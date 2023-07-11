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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. نكشف تفاصيل التقدم لاختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن أعمال الجدول الزمني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات  والمعاهد  2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك من خلال القيام بتنظيم اختبارات القدرات 2023 لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها . 

 

تنسيق القبول بالجامعات ٢٠٢٣ 

 

وكشفت وزارة التعليم العالي أن ذلك يأتي  وفقاً لشروط وقواعد القبول التي تصدر من المجلس الأعلى للجامعات بشأن تنسيق القبول بالجامعات ٢٠٢٣ . 

أوضحت الوزارة في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقوم الدولة بتقديمها في جميع أجهزتها، حيث قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب من أجل تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"

 

بدء اختبارات القدرات ٢٠٢٣

 

وقد أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تبدأ اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات   في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

 

التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ 

 

ويتساءل أغلب طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ عن إجراءات التقدم لاختبارات القدرات الخاصة بكلية الفنون التطبيقية و تفاصيل الاختبارات خاصة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان . 

 

اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية ٢٠٢٣ 

 

وقد كشفت الدكتور ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات ٢٠٢٣  الإجراءات الخاصة بالتسجيل باختبارات القدرات والتي تشمل الآتي : 

1- يقوم الطالب بحجز امتحان القدرات عن طريق موقع التنسيق  الالكتروني ، ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق معاد مبدئي للامتحان وليس الميعاد النهائي للامتحان:

2- يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان وذلك للحصول على كود الدفع الالكتروني من خلال اللينك التالي:
‏http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

3- يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع  من خلال احد المنافذ الاتية :
مصاري، امان، سدد، ضامن ـ ايجي باي ، بي ، ممكن، وقتي ، سمارت.

4- يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الالكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي من خلال اللينك التالي : http://app2.helwan.edu.eg/kodrat حيث يقوم بطباعة الإفادة الموضح بها موعد الامتحان .

5- يحضر الطالب الى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان .

6- ضرورة احضار اثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به .

7- يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به .

8- يتم معرفة نتيجة امتحان القدرات من خلال موقع التنسيق .

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